Hätte man vor zehn Jahren in die heute erfolgreichsten Unternehmen, die im Dow Jones -Index gelistet sind, investiert: Welche Performance hätte sich daraus ergeben? Wir haben dieses Szenario genauer unter die Lupe genommen. Die Analyse bezieht sich auf die Performance ohne Transaktionskosten, Inflation und Steuern. Bei der zehnjährigen Betrachtung spielt außerdem nur die aktuelle Listung im Dow Jones eine Rolle. Dennoch förderte die Analyse beeindruckende Ergebnisse zutage.

Die Outperformer im Dow Jones

Diese Top-Performer lieferten alle eine beeindruckende Jahresperformance. Die Baumarktkette Home Depot überzeugte mit einer Performance von durchschnittlich 38 Prozent. Auch konnte das Kreditkartenunternehmen Visa mit knapp 26 Prozent Performance einen starken Eindruck bei den Anlegern hinterlassen. Mit Walt Disney hätten Aktionäre eine jährliche Performance von rund 31 Prozent erreicht. Unangefochtener Outperformer im Index-Vergleich bleibt jedoch die Apple -Aktie mit einer Durchschnittsperformance von 128,4 Prozent im Jahr. Im gesamten Betrachtungszeitraum von zehn Jahren ergibt dies satte 1.284 Prozent.

Absoluter Top-Wert: Apple

Am 1. Mai erreichte das Wertpapier von Apple an der NASDAQ erneut ein Allzeithoch bei 147,19 US-Dollar. Doch die Erfolgsstory begann bereits 1976 als die Freunde Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne in einer Garage die Firma "Apple" gründeten. Apple gehörte damals zu den ersten Herstellern von Personal Computern. Dass Apple ein so steiler Aufstieg bevorstand, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand. Das Unternehmen musste auf seinem Weg viele Rückschläge verkraften: 1996 stand der Tech-Riese sogar vor der Zahlungsunfähigkeit. Doch 1997 kam der zwischenzeitlich zurückgetretene Steve Jobs zurück an Bord und prägte das Unternehmen nachhaltig mit seinen Visionen - sowohl Apples Geschäfte als auch die Aktie nahmen von da an kräftig Fahrt auf. Im Jahr 2007 kam die entscheidende Revolution von Apple. Ein radikales Konzept, welches die heutige Welt für immer veränderte: Ein Smartphone mit großem Touchscreen und ohne Tastatur, welches erstmal für den Massenmarkt tauglich war. Für das Jahr 2007 waren der große Touchscreen ganz ohne Tastatur und die Bedienung per Finger ein innovatives Konzept, das die Smartphone-Revolution entscheidend anschob und den Menschen den dauerhaften mobilen Zugang zum Internet ermöglichte - ein Paradigmenwechsel. Andere Unternehmen schafften es zwar, ähnliche Konzepte zu präsentieren, viele von ihnen verpassten aber den rechtzeitigen Markteinstieg. Auch zehn Jahre nach der Markteinführung des iPhone, das inzwischen zahlreiche Makeover und technische Verbesserungen erlebt hat, ist das Gerät noch immer der größte Erfolg für Apple. Und für das Jubiläumsjahr 2017 hoffen Fans und Anleger auf eine erneute Revolution an der Smartphone-Front.

Beginn der Apple-Rally ab 2009 und die Krisenmomente

Zwar war die Einführung des iPhones 2007 entscheidend, um den Digitalisierungstrend einzuläuten, jedoch läutete erst die Einführung des iPhones 3G im Jahr 2009 die wirkliche Revolution ein. Das Produkt erreichte die kritische Masse der Käuferschaft, revolutionierte die Welt nachhaltig und die Verkaufszahlen explodierten. In den Folgejahren trat Steve Jobs krankheitsbedingt die Leitung des Unternehmens an seinen Kollegen Tim Cook ab, welcher das Unternehmen nach der Finanzkrise weiter zum Global Player etablieren konnte.

Auch zwischenzeitliche Kurseinbrüche beschädigten die Apple-Aktie nicht nachhaltig. So sackte der Kurs im Jahr 2012 überraschend ab. Als Hauptgrund galt die Angst vor der Fiskalpolitik in den USA. Auch die zunehmende Konkurrenz auf dem neu erschlossenen Tablet-Markt machte Anlegern Sorgen. Des Weiteren sahen die Kunden im iPhone 5 keine wirkliche Innovation. Auch Mitte des Jahres 2015 kam es zu einem erneuten rapiden Einbruch des Wertpapieres. Grund waren damals die wenig überzeugenden Quartalszahlen. Und trotzdem notiert der Anteilsschein aktuell erneut auf Rekordniveau, da sich die Nachrichten um das neue iPhone 8 überschlagen, in das Fans riesige Erwartungen setzen.

Gewinnt Apple die 1-Billion-Dollar-Rally?

Analysten sehen derzeit den Online-Händler Amazon als neuen Star an den internationalen Börsenplätzen. Längst ist das Rennen eröffnet: Wer wird das erste Billion-Dollar-Unternehmen? Eine Marktkapitalisierung von 423 Milliarden US-Dollar und großes Wachstumspotenzial sprechen für den stark wachsenden Versandhandelsanbieter und Unternehmergeist Jeff Bezos . Auch Google-Mutter Alphabet und Microsoft haben sich zu echten Schwergewichten gemausert. Apples Marktkapitalisierung liegt daneben bei 754 Milliarden US-Dollar.

Doch noch ist das Rennen offen: Schafft es Apple, die hohen Erwartungen an das iPhone 8 zu erfüllen, könnte die Apple-Aktie ihren Höhenflug weiter fortsetzen. Doch auch das Potenzial der Konkurrenz ist riesig: Die Techriesen Amazon, Google und Co. haben den Augmented Reality-Markt ins Visier genommen, der als äußerst zukunftsträchtig gilt. Bleibt abzuwarten, ob die Apple-Aktie auch in den nächsten zehn Jahren ihre Position als ungeschlagener Outperformer unter den US-Aktien verteidigen kann.



Kevin Kremer // Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com, Finanzen.net, Finanzen.net