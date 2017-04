Toshiba Tec erneut Marktführer für A3-Multifunktionssysteme in China

Die Toshiba Tec Corporation (TOKYO:6588) gibt bekannt, 2016 mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent erneut Marktführer für A3 Multifunktionssysteme (MFP) in China zu sein. Somit bekleidet Toshiba diese Spitzenposition seit 2000 im 17. Jahr in Folge. Der Marktanteil von Toshiba ist laut Marktforschungsunternehmen KeyResearch Inc. seit 2015 um einen halben Prozentpunkt gestiegen.

Im Jahr 2016 wurden in China 655.200 A3-Multifunktionssysteme verkauft, was einen Marktanstieg von 4,8 Prozent im Jahresverlauf ausmacht. Der Umsatz von Toshiba ist in dieser Zeit um 8,4 Prozent gestiegen, somit mit einer stärkeren Wachstumsrate als der Markt.

Um die Marktführerschaft in China zu behalten, hat Toshiba im Herbst 2015 seine Einstiegsmodelle monochromer A3-MFPs, die e-STUDIO2803AM-Serie und e-STUDIO2809A-Serie, eingeführt. Die kompakten und leichten MFPs zeichnen sich durch ihre einfache Bedienbarkeit sowie die Langlebigkeit des Toners und der Verbrauchsmaterialien aus, was die Betriebskosten senkt. Die beiden Monochrom-Serien von Toshiba wurden speziell für die Anforderungen chinesischer Kunden entwickelt.

"Da die Spitzenposition am Markt immer umkämpft ist, müssen wir weiterhin die Innovationskraft antreiben und dem Markt attraktive Produkte bieten. Es ist natürlich nicht einfach, die Spitzenposition zu halten, da sie auch immer Ziel der Konkurrenz ist. Deswegen bieten wir weiterhin Produkte und Dienste von hoher Qualität sowie einen qualifizierten Betrieb an und bauen gegenseitiges Vertrauen mit Kunden und Partnern auf. Für zukünftige Geschäftsaktivitäten hoffen wir, nicht nur bei Stückzahlen, sondern auch bei der Qualität an der Spitze zu sein", erklärt Satoshi Matsumoto, Geschäftsführer von Toshiba TEC Information Systems (Shenzhen) Co. Ltd., Vertriebsbüro (Shanghai).

Quelle: "China Copier & MFP Market Report 2017 April", veröffentlicht von Key Research Inc., A3 Copier & MFP Market

Über Toshiba Tec

Toshiba TEC Corporation ist ein Unternehmen der Toshiba-Gruppe und ein führender Anbieter von Technologielösungen, der in vielfältigen Branchen tätig ist, von Einzelhandel über Bildung und Unternehmensdienstleistungen bis hin zu Gastgewerbe und Produktion. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt Toshiba Tec Corporation Unternehmen und Organisationen dabei, die Art und Weise zu verändern, wie sie Informationen generieren, aufzeichnen, austauschen, verwalten und anzeigen.

Bitte besuchen Sie http://www.toshibatec.co.jp/en/

Die globale Webseite finden Sie unter http://www.toshibatec.com/global/

