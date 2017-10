Total steigert den Gewinn und gibt Dividende bekannt

Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271) will für das dritte Quartal 2017 eine Dividende in Höhe von 0,62 Euro ausschütten (Vorjahr: 0,61 Euro). Dies beschloss der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am 26. Oktober.

Total zahlt seine Dividenden auf vierteljährlicher Basis aus. Die Gesamtdividende für 2016 lag bei 2,45 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,55 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 5,26 Prozent. Zahltag für die Dividende ist der 9. April 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 19. März 2018. Es wird auch wieder eine Wahlmöglichkeit zum Bezug der Dividende in Form von Aktien (Aktiendividende) geben. Seit dem Jahr 1982 wurde die Dividende nicht gesenkt.

Im dritten Quartal des laufenden Jahres stieg der bereinigte Gewinn um 29 Prozent auf 2,7 Mrd. US-Dollar, wie der Konzern am Freitag ebenfalls mitteilte. Total profitierte vom höheren Ölpreis und einer höheren Produktion. In den ersten 9 Monaten legte der bereinigte Gewinn um 31 Prozent auf 7,7 Mrd. US-Dollar zu. Der Umsatz betrug in den letzten drei Monaten 43 Mrd. US-Dollar nach 37,4 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. In den ersten 9 Monaten wurde ein Umsatz von 124,14 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 107,5 Mrd. US-Dollar).

Redaktion MyDividends.de