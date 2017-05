Im ersten Quartal fiel der Umsatz in den seit über einem Jahr geöffneten Geschäften überraschend um drei Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit einem leichten Plus gerechnet. Der Gewinn stieg um sechs Prozent auf knapp 93 Millionen Dollar. An der Wall Street herrschte Enttäuschung: Die Tiffany -Aktie fällt an der NYSE aktuell um über 7,5 Prozent.

Der Edeljuwelier kämpft seit längerem damit, dass vor allem auf dem heimischen Markt junge Kunden lieber zu viel billigerem Schmuck etwa von Pandora und der US-Marke Alex and Ani greifen. Hinzu kommt eine gesunkene Kaufbereitschaft chinesischer Touristen.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com