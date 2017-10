Toyota Boshoku stellt auf 45. Tokyo Motor Show 2017 aus

Die Toyota Boshoku Corporation (TOKYO:3116) wird auf der 45. Tokyo Motor Show 2017 ausstellen, die vom 25. Oktober bis 5. November*1 auf dem Messegelände Tokyo Big Sight (Bezirk Koto, Tokio) stattfindet.

Das Konzept der diesjährigen Messe lautet "QUALITY OF TIME AND SPACE", also "QUALITÄT VON RAUM UND ZEIT". In einer Zeit, in der wir in unserem Mobilitätsumfeld wesentliche Veränderungen erleben, beschreibt dieser Ausdruck den Wert des Komforts in der Mobilität – eine Bereicherung und Qualitätssteigerung von Zeit und Raum. Dieser Komfort ist erklärtes Ziel von Toyota Boshoku.

1. Ausstellungsschwerpunkte

TOYOTA BOSHOKU präsentiert eine vollkommen neue Art von "Mobilitätsraum", der den Menschen der "mobilen Gesellschaft" der Zukunft mehr Ungezwungenheit und Komfort ermöglichen wird.

1) Zukunftskonzeptmodell "VODY*2"

Dieser mobile Raum passt sich mittels der Beziehung von Mensch und Fahrzeug an seine Nutzer an. Form und Raum des Sitzes können vom Fahrmodus in den Entspannungs- oder Meditationsmodus übergehen, wobei sie die körperliche Form und Stimmung ihrer Insassen nachempfinden.

2) Zukunftskonzeptmodell "MOOX*3"

Als multifunktionaler mobiler Raum, der einen vollkommen autonomen Fahrbetrieb voraussetzt, ermöglicht die frei anpassbare Sitzgestaltung eine vielseitige Nutzung dieses Privatbereichs – während der Fahrt wie auch im Stand.

Das Design nutzt Farbtherapie, Duft, Musik und gesundheitsfördernde Funktionen, um Körper und Geist zu unterstützen.

2. Ort des Standes

Stand Nr. E6102, Osthalle 4, 5, 6, Tokyo Big Sight

3. Pressekonferenz

1) Datum und Uhrzeit: 26. Oktober 2017 von 11.45 bis 12.00 Uhr 2) Ort: Toyota-Boshoku-Stand (Stand Nr. E6102) 3) Referent: Yoshimasa Ishii, President

*1 Pressetag: 25.–26. Oktober, Vorschautag: 27. Oktober, Öffentliche Messetage: 28. Oktober – 5. November *2 VODY: Kofferwort aus VOID ("Leere") und BODY ("Körper"), beschreibt einen Raum, der durch die Beziehung zu Menschen vervollständigt wird. *3 MOOX: Kofferwort aus MOBILE ("mobil") und BOX ("Box"), beschreibt einen Privatbereich, der frei genutzt werden kann, während man in Bewegung ist.

Über die Toyota Boshoku Group

Die Toyota Boshoku Group, einer der weltweit besten Lieferanten von Innenausstattungssystemen und Filterhersteller, entwickelt und produziert an ihren über 100 Betriebsstandorten in 27 Ländern auf der ganzen Welt Innenausstattungskomponenten, Filter- und Antriebskomponenten. Während des im März 2017 zu Ende gegangenen Steuerzeitraumes hatte Toyota Boshoku Nettoverkäufe in Höhe von 1.358 Milliarden Yen (etwa 12 Milliarden $) und operative Ergebnisse von 72 Milliarden Yen (etwa 640 Millionen $) konsolidiert.

