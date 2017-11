Tractor Supply gibt 27 Cents Dividende bekannt

Der Einzelhändler Tractor Supply (ISIN: US8923561067, NASDAQ: TSCO) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,27 US-Dollar ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 5. Dezember 2017 (Record date: 20. November 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,08 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,83 US-Dollar (Stand: 7. November 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,84 Prozent.

Der Umsatz lag im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 mit 1,72 Mrd. US-Dollar 11,6 Prozent über dem Wert des Vorjahres (1,54 Mrd. US-Dollar). Der Ertrag kletterte von 89,44 Mio. US-Dollar (3. Quartal 2016) auf 91,90 Mio. US-Dollar (3. Quartal 2017).

Tractor Supply ist 1939 in Minot, Dakota, gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Brentwood, Tennessee. Tractor Supply verkauft verschiedenste Argrarprodukte, Gartengeräte, Tierzubehör sowie weitere Lifestyle-Produkte für das Leben auf dem Land. Die Einzelhandelskette betreibt 1.630 Läden in 49 US-Bundesstaaten.

Die Aktie liegt an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ seit Jahresanfang mit 22,4 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. November 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de