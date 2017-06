Wie der DAX-Konzern Bayer mitteilte, reduziert er seinen Anteil durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren mit einem angestrebten Volumen von 1 Milliarde Euro. Darüber hinaus will er Schuldverschreibungen im Volumen von 1 Milliarde Euro mit Fälligkeit im Jahr 2020 anbieten, die in Covestro -Aktien umgetauscht werden können.

Beide Platzierungen starteten am heutigen Dienstag nach Marktschluss und richtenan in sich ausschließlich stitutionelle Investoren. Im Rahmen der Platzierungen hat Bayer nach eigenen Angaben eine Haltefrist von 90 Tagen zugestimmt.

Darüber hinaus will die Bayer AG in Kürze acht Millionen Covestro-Aktien in den Pensions-Treuhandverein Bayer Pension Trust eV einlegen. Das Paket entspricht 4 Prozent der Covestro-Aktien und soll ebenfalls einer Lock-up-Periode von 90 Tagen unterliegen.

Der Leverkusener Konzern kündigte an, Covestro weiterhin voll zu konsolidieren, da er auch nach diesen Transaktionen mit seinem verbleibenden Stimmenanteil weiterhin die Mehrheit bei einer Covestro-Hauptversammlung hätte. Wie bereits angekündigt, will Bayer sich mittelfristig allerdings vollständig von Covestro trennen.

Bayer hatte bereits Anfang März knapp 11 Prozent Covestro-Aktien verkauft und hielt damit noch 53,3 Prozent an dem MDAX-Konzern. Ende Mai endete die entsprechende Haltefrist.

DJG/brb/raz

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Bayer, Taina Sohlman / Shutterstock.com