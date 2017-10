Trittin: Nicht klar, dass 'schwarze Null' finanzierbar ist

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen sehen in der Verständigung mit Union und FDP kein Bekenntnis zur "Schwarzen Null". "Das steht unter dem Vorbehalt, dass wir eine Finanzplanung bekommen, und dass das finanzierbar ist", sagte Grünen-Politiker Jürgen Trittin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er koordiniert für die Grünen das Thema Finanzen in den Jamaika-Sondierungen. Da das Bundesfinanzministerium noch keine Finanzplanung vorgelegt habe, sei nicht klar, ob die Absage an neue Schulden finanzierbar sei./ted/DP/zb