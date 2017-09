Trump-Besuch in Großbritannien nicht in Sicht

London (Reuters) - Trotz der bereits vor neun Monaten ausgesprochenen Einladung durch Königin Elizabeth gibt es immer noch keine konkrete Planung für einen Antrittsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien.

"Die Situation ist unverändert - die Queen hat eine Einladung ausgesprochen, sie wurde angenommen, und es gibt keine Änderungen an dieser Planung", sagte ein Sprecher der britischen Botschaft in Washington. "Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht", räumte er ein.

Die von Premierministerin Theresa May bei ihrem Antrittsbesuch in Washington im Namen der Queen ausgesprochene Einladung an Trump hatte in Großbritannien zu heftigen Protesten geführt. Hunderttausende hatten eine Online-Petition unterzeichnet, in der die Absage des Besuchs mit der Begründung gefordert wurde, dieser sei der Königin nicht zuzumuten.