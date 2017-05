Trump in Riad - Milliarden-Deals für Rüstung und Energie

- von Jeff Mason und Steve Holland

Riad (Reuters) - Donald Trump hat zum Auftakt seiner erste Auslandsreise als US-Präsident am Samstag milliardenschwere Industrieverträge in Saudi-Arabien unter Dach und Fach gebracht.

Allein 110 Milliarden Dollar schwer ist nach Angaben der US-Regierung ein Rüstungspaket. Das sind mehr als das Doppelte des deutschen Wehretats. Zusammen mit Abkommen in anderen Bereichen dürften während des ersten Besuchstags von Trump in Riad Verträge im Wert von insgesamt 350 Milliarden Dollar geschlossen worden sein, sagte Außenminister Rex Tillerson. Außenminister Adel al-Dschubeir sagte, Trumps Besuch markiere den Beginn einer Wende in den Beziehungen zwischen den USA und der arabischen Welt. Am Sonntag sollte der US-Präsident in dem Königreich eine mit Spannung erwartete Rede zum Islam halten. Seine insgesamt neuntägige Reise inmitten von Turbulenzen zu Hause führt den 70-Jährigen auch nach Israel sowie Rom, Brüssel und Sizilien.

Trump wurde zusammen mit einer Frau Melania am Flughafen in Riad von König Salman bin Abdelasis Al-Saud begrüßt. Der Empfang war dabei herzlicher als der seines Vorgängers Barack Obama . Später war zu hören, wie der König mit Trump über den Krieg in Syrien sprach. Die Männer tauschten Tweets aus - Trump erklärte wie toll es sei, in Riad zu sein, während Salman davon schrieb, wie der Besuch die strategische Zusammenarbeit der beiden Staaten stärken werde.

"UNSER MILITÄRSEKTOR IST SEHR GLÜCKLICH"

Von dem Rüstungsdeal hatte die Nachrichtenagentur Reuters eine Woche zuvor aus amerikanischen Regierungskreisen erfahren. "Das Paket zeigt so deutlich wie nur möglich wie die USA zu unseren Partnerschaften mit Saudi-Arabien und unseren Partnern in der Golfregion stehen", hieß es in einer Erklärung des Präsidialamts. Zudem würden in der amerikanischen Rüstungsindustrie Zehntausende neue Stellen geschaffen. Das seien "riesige Investitionen in die USA", sagte Trump nach der Unterzeichnungszeremonie in Riad. "Unserer Militärsektor ist sehr glücklich."

Zu dem Paket gehört die Montage von 150 "Blackhawk"-Kampfhubschraubern in Saudi-Arabien. Dieser Sechs-Milliarden-Dollar-Deal soll im Königreich 450 Stellen schaffen. Der einheimische Ölriese Aramco erklärte, es werde auch mit der Unterzeichnung von Abkommen mit US-Unternehmen im Umfang von 50 Milliarden Dollar gerechnet. Auch Exxon, GE, Raytheon, General Dynamics und Dow Chemical gehören zu den Unternehmen mit Vereinbarungen. Zum Teil wurden in die Liste bereits vorher angekündigte Verträge sowie Absichtserklärungen aufgenommen. Saudi-Arabien will seine Wirtschaft unabhängiger vom Öl machen.

US-ZEITUNGEN MIT NEUEN ENTHÜLLUNGEN IN RUSSLAND-AFFÄRE

Die Regierungen der ersten beiden Länder auf Trumps Reise, Saudi-Arabien und Israel, teilen die negativen Ansichten des neuen US-Präsidenten zum Iran. Beide Staaten hatten Obama vorgeworfen, nicht hart genug gegenüber der Islamischen Republik aufgetreten. Trump hat insbesondere das Atomabkommen kritisiert.

Seine Reise wird von der Russland-Affäre in den USA überschattet. Einem neuen Bericht der "New York Times" zufolge sagte Trump bei einem Treffen mit russischen Vertretern, die Entlassung von FBI-Direktor James Comey habe den Druck durch den Ermittlungen der Behörden von ihn genommen. Die "Washington Post" berichtete ihrerseits, ein hochrangiger Berater Trumps werde als "Person von Interesse" eingestuft. Zudem wurde bekannt, dass Comey in einer öffentlichen Anhörung eines Senatsausschusses Rede und Antwort stehen will.