Trump plant "sehr großen Schnitt" bei Bankenregulierung

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will deutliche Änderungen bei der Bankenregulierung.

Die Regierung arbeite an einem "sehr großen Schnitt" bei den sogenannten Dodd-Frank-Gesetzen, sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit Spitzenmanagern von Konzernen. Das Vorhaben werde sehr gut für die Bankenbranche sein. "Wir wollen eine starke Regulierung. Aber keine Verordnung, die es den Banken unmöglich macht, Kredite an Personen zu vergeben, die Jobs schaffen wollen", sagte der Milliardär.

Trump strebt eine Abkehr von der strengen Bankenregulierung an. Der Republikaner hat per Erlass angeordnet, dass die Wall-Street-Reformen (Dodd-Frank-Gesetz) überprüft werden sollen. Das Gesetzeswerk von 2010 war die zentrale Lehre, die die USA aus der Finanzkrise gezogen haben.

Damals wurden Banken weltweit mit Hilfe von Steuermilliarden und Liquiditätsgarantien vor dem Kollaps gerettet. Kern der Reform war ein weitgehendes Verbot des Eigenhandels der Banken, die sogenannte Volcker-Regel. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt kritisiert, Dodd-Frank gebe der Finanzaufsicht so viel Macht, dass die US-Banken nicht richtig funktionieren und Geld verleihen könnten.