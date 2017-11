Trump rühmt Asien-Reise für Fortschritte in der Handelspolitik

Manila (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat eine positive Bilanz seiner Asien-Reise gezogen.

Ihm sei überall auf beispiellose Weise "der rote Teppich ausgerollt" worden, sagte Trump am Montag in der philippinischen Hauptstadt Manila, wo er am Asean-Gipfel teilnimmt. Im Bereich der Handelspolitik habe es sehr große Fortschritte gegeben. Einzelheiten nannte er nicht. Der Präsident kündigte aber für Mittwoch eine Erklärung zur Handelspolitik und zum Konflikt mit Nordkorea an. Dies waren die beiden zentralen Themen seiner Asien-Reise, auf der er Japan, Südkorea, Vietnam und nun die Philippinen besuchte. Trump setzt mit seiner "America-First"-Politik auf bilaterale Handelsverträge, die US-Interessen stärker gewichten als bisherige Abkommen.

Die Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec hatten nach ihrem Gipfel am Wochenende ein Abschlusskommunique veröffentlicht, in dem mit den Themen "unfaire Handelspraktiken" und wettbewerbsverzerrenden Subventionen" Trumps Sicht auf den Welthandel erkennbar waren. Doch an dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP wollen die elf verbliebenen Partnerstaaten auch nach dem Ausstieg der USA festhalten. Dazu bekannten sich die Länder am Rande des Apec-Gipfeltreffens.