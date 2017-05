Trump ruft in Rede zum Kampf gegen islamischen Extremismus auf

Riad (Reuters) - US-Präsident Donald Trump ruft die arabischen Staaten zum Kampf gegen "die Krise durch den islamischen Extremismus" auf.

In am Sonntag vorab veröffentlichten Auszügen aus seiner Rede in Riad hieß es, der Kampf werde "nicht zwischen verschiedenen Religionen, verschiedenen Glaubensgemeinschaften oder verschiedenen Zivilisationen" geführt, sondern sei "ein Kampf zwischen Gut und Böse". Auf der einen Seite stünden "barbarische Verbrecher, die menschliches Leben auslöschen wollen", auf der anderen die "anständigen Menschen aller Religionen, die es schützen wollen".

"Das bedeutet, sich ehrlich der Krise durch den islamischen Extremismus zu stellen und den islamischen Terrorgruppen, die davon inspiriert werden", erklärt Trump den Auszügen zufolge weiter. Alle müssten zusammenstehen "gegen die Ermordung von unschuldigen Muslimen, die Unterdrückung von Frauen, die Judenverfolgung und das Abschlachten von Christen". Der Terrorismus habe sich über die ganze Welt verbreitet. "Aber der Weg zum Frieden beginnt hier, auf diesem uralten Boden, diesem heiligen Land. Die Staaten des Nahen Ostens können nicht darauf warten, dass die Macht Amerikas diesen Feind für sie zermalmt."

Trump sollte die Rede am zweiten Tag seiner Nahost- und Europareise halten. Mit Spannung war erwartet worden, ob er dabei seine umstrittene Formulierung "radikaler islamischer Terrorismus" aus dem Wahlkampf anbringen würde. In den zunächst veröffentlichen Auszügen fand sie sich nicht. Trumps Verhältnis zum Islam gilt als schwierig. Vor der Wahl hatte der Republikaner ein allgemeines Einreiseverbot für Muslime gefordert. Kurz nach seiner Amtseinführung versuchte er per Erlass, einen Bann gegen sieben überwiegend muslimische Staaten einzuführen. Gerichte blockierten den Schritt zunächst.