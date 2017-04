Trump-Sprecher nach Äußerung zu Assad und Hitler unter Druck

Washington (Reuters) - US-Präsidialamtssprecher Sean Spicer hat mit Äußerungen zu Adolf Hitler im Zusammenhang mit dem kürzlich verübten Giftgasangriff in Syrien für einen Sturm der Empörung gesorgt.

Während einer Pressekonferenz in Washington sagte Spicer am Dienstag, "nicht einmal jemand so verabscheuungswürdig wie Hitler" sei so tief gesunken, als dass er Chemiewaffen eingesetzt habe. Als er von einem Reporter gebeten wurde, dies zu erläutern, sagte Spicer: Wenn es um den Kampfstoff Sarin gehe, so habe Hitler "das Gas nicht so gegen sein eigenes Volk eingesetzt, wie (Syriens Präsident Baschar al-) Assad dies tut".

Die Nazis brachten etwa sechs Millionen Juden um. Viele wurden in Gaskammern in Konzentrationslagern getötet. In sozialen Medien wurde Spicer vorgeworfen, diese Verbrechen kleinzureden. Der Leiter des Anne Frank Center for Mutual Respect, Steven Goldstein, sagte, Spicer fehle es an Integrität, um als Präsidialamtssprecher zu dienen. Präsident Donald Trump "muss ihn sofort feuern".

Spicer erklärte später in einer Mitteilung an Journalisten, er habe keinesfalls versucht, "das abscheuliche Wesen des Holocausts abzuschwächen". Er habe einen Unterschied zu der Taktik aufweisen wollen, bei der Flugzeuge eingesetzt würden, "um Chemiewaffen auf Bevölkerungszentren" abzuwerfen. "Jeder Angriff auf unschuldige Menschen ist verwerflich und unverzeihlich."

Am 4. April waren bei einem Chemiewaffenangriff in Syrien 87 Menschen getötet worden. Die USA werfen Assads Regierung vor, für den Angriff verantwortlich zu sein. Die Führung in Damaskus weist dies zurück.