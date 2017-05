Trump trifft erstmals neuen französischen Präsidenten Macron

BRÜSSEL (AFP)--US-Präsident Donald Trump ist am Rande seines Antrittsbesuchs bei der EU in Brüssel mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammengekommen. Die beiden Staatschefs trafen sich zu einem Arbeitsessen in der US-Botschaft in der belgischen Hauptstadt. Dabei sollte es insbesondere um den am Nachmittag stattfindenden Nato-Gipfel und das anschließende Treffen der G7-Staaten in Italien gehen sowie um regionale Konflikte, Handelsfragen und die Haltung der US-Regierung zum Pariser Klimaabkommen.

Trump hatte sich im Wahlkampf gegen das Pariser Abkommen gestellt und generell den menschengemachten Klimawandel angezweifelt. Seit seinem Amtsantritt äußerte er sich allerdings vorsichtiger. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen der USA in Sachen Pariser Abkommen ist noch nicht gefallen. Das Treffen mit Macron sollte etwa eine Stunde dauern.

Vor der Begegnung mit Trump hatte Macron den belgischen Regierungschef Charles Michel getroffen. Im Anschluss bekräftigte Macron sein Bekenntnis zu Europa, das er "wiedergründen" wolle. Er sei am 7. Mai auf der Grundlage eines "Projekts, das weitgehend europäisch war", gewählt worden und habe gegen die Kräfte der "Zerstörung Europas" gesiegt, sagte Macron und wiederholte zugleich seine Reformforderungen.

Er wolle "ein Europa und insbesondere eine Eurozone , die besser funktioniert" sowohl hinsichtlich der Institutionen als auch in der täglichen Arbeit, sagte Macron. Diese "europäische Wiedergründung" liege in der "Verantwortung unserer Generation".

