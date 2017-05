Trump trifft EU-Spitzen am 25. Mai in Brüssel

BRüSSEL (AFP)--Das erste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und den EU-Spitzen findet am 25. Mai in Brüssel statt. Trump werde dann mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammentreffen, hieß es am Freitag in Brüssel. Der Immobilienmilliardär Trump hatte die EU vor seinem Amtsantritt unter anderem als "ein Mittel zum Zweck für Deutschland" bezeichnet.

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 06:22 ET (10:22 GMT)- - 06 22 AM EDT 05-05-17