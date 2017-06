Trump will früheren Bush-Mitarbeiter zum neuen FBI-Chef machen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will den früheren Vize-Justizminister Christopher Wray zum neuen FBI-Chef machen.

Der mittlerweile in der Privatwirtschaft tätige Wray verfüge über "tadellose Referenzen", begründete Trump seine Entscheidung am Mittwoch via Twitter. Wray soll dem von Trump im Mai gefeuerten James Comey an der Spitze der obersten US-Polizeibehörde folgen.

Trump hat sich mit der Entlassung Comeys dem Vorwurf der Vertuschung ausgesetzt. Führende Demokraten äußerten den Verdacht, Trump seien die FBI-Ermittlungen unter Comey zu mutmaßlichen Verstrickungen mit Russland während des Wahlkampfs zu heiß geworden. Comey wird am Donnerstag vor einem Ausschuss des Senats zu dem Fall aussagen. Wray war unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush im US-Justizministerium beschäftigt. Der neue FBI-Chef muss vom Kongress bestätigt werden.