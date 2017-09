Trump will 'sehr bald' über Verbleib im Iran-Atomabkommen entscheiden

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will "sehr bald" darüber entscheiden, ob die USA sich aus dem internationalen Abkommen über das iranische Atomprogramm zurückziehen. Das sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in New York, wo am Dienstag die einwöchige Generaldebatte der Vereinten Nationen beginnt. Netanjahu bezeichneten das 2015 geschlossene Abkommen als "schrecklich" und warf dem Iran "wachsende Aggression in der Region" vor.

Beide Politiker sprechen am Dienstag in der UN-Vollversammlung. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hält seine Rede dort am Mittwoch und will in seiner Ansprache alle Zweifel am Atomabkommen ausräumen. Am Mittwoch ist zudem ein Treffen der Außenministern der fünf UN-Vetomächte sowie Deutschlands unter Vorsitz der EU-Außenbeauftragten Frederica Mogherini zum Thema geplant.

Trump sagte, trotz aller gescheiterten Anläufe gebe es "große Chancen" auf einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. "Historisch gesehen sagen die Leute, es geht nicht. Ich sage, es kann gehen." Netanjahu dankte Trump für die Unterstützung der USA und sagte, das Verhältnis beider Länder sei "stärker und tiefer denn je"./jot/DP/tos