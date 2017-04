Trumps Steuerreform und der EUR/USD

Während die FED mit der jüngsten Anhebung des US-Leitzins um 0,25 Prozent nun den ersten von drei avisierten Zinsschritten für das Jahr 2017 durchgeführt hat, gibt es von der EZB keine Anzeichen, die in Kürze eine Straffung der lockeren Geldpolitik erwarten lassen. Ob bei Inflationsraten, Währungsabwertungen oder Konjunktureinfluss – in vielen Bereichen verfolgen Politik und Zentralbanken in Europa und den USA stark gegensätzliche Ziele.

Was bedeutet dieses Spannungsfeld für die weitere Entwicklung von Euro und US-Dollar? Und welchen Einfluss haben die politischen Risiken aus Brexit und Co.? Mit Esther Reichelt, Devisenanalystin der Commerzbank, diskutierten wir den weiteren Ausblick am Devisenmarkt.

