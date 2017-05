Tsipras hofft auf rasches Ja der Geldgeber zu Schuldenentlastung

Athen (Reuters) - Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras sieht Chancen für ein baldiges grundsätzliches Ja der Geldgeber zu Schuldenerleichterungen für sein Land.

"Wir sind einer substanziellen Lösung zur Schuldenentlastung näher denn je", sagte Tspiras am Dienstag in Athen. Seine Regierung habe den Euro-Partnern erst kürzlich ein weiteres Reformpaket zugesagt, um den Weg freizumachen für eine weitere Milliarden-Zahlung aus dem aktuellen Rettungsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro. Tsipras forderte, Griechenland nun mit Erleichterungen bei den Schuldenzahlungen entgegenzukommen. "Der Ball liegt nicht länger in unserem Felde", sagte der Linken-Politiker.

Griechenland strebt an, in den Verhandlungen über Reformen und Schuldenerleichterungen noch in diesem Monat eine Lösung zu finden. Das Land steht vor einem Schuldenberg von über 300 Milliarden Euro und muss darauf Zins- und Tilgungszahlungen leisten. Die Gespräche zu diesem Thema dauern noch an, wie Tsipras einräumte. Er sieht aber die Möglichkeit, sie bis zum Treffen der Euro-Finanzminister am 22. Mai abzuschließen. Er strebt eine Grundsatz-Vereinbarung an, die Griechenland bei den Schulden mittel- und langfristig hilft. Aus dem Umkreis der Geldgeber sind aber weniger zuversichtliche Töne zu hören. Dort hieß es, über etwaige Schuldenerleichterungen dürfte noch über den Monat Mai hinaus gesprochen werden.

Im Hintergrund des Streits um Schuldenerleichterungen steht die Frage der Tragfähigkeit der griechischen Schulden von rund 180 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der Internationale Währungsfonds (IWF) macht seine Beteiligung an dem laufenden Hilfsprogramm, die die Europäer unbedingt wollen, davon abhängig, dass die Euro-Partner Griechenland bei den Schulden entlasten, um eine Tragfähigkeit zu erreichen. Die Euro-Partner, namentlich Deutschland, sind zwar grundsätzlich zu Erleichterungen bereit, sofern sie nötig werden sollten, wollen darüber aber im Detail erst nach Ablauf des laufenden Programms 2018 konkrete Entscheidungen treffen.

Der Euro-Schutzschirm ESM, inzwischen größte Gläubiger Griechenlands, hatte jüngst ein Papier mit verschiedenen Optionen erstellt, wie solche Entlastungen aussehen könnten. Eine Variante ist darin, dass der ESM teure Hilfskredite des IWF an Griechenland übernehmen und damit die Kreditkosten für das Land senken könnte.