TSYS kündigt Foresight Score mit Featurespace an

TSYS (NYSE: TSS) hat heute in Verbindung mit Featurespace ein neues Produkt für die Betrugsvermeidung angekündigt: TSYS Foresight ScoreSM with Featurespace®. Foresight Score ist ein Tool für Betrugs- und Risiko-Scoring, das über innovatives maschinelles Lernen funktioniert – eine Form von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), bei der die Software im Laufe der Zeit dazulernt, ohne speziell programmiert zu werden. Damit sollen die Möglichkeiten zur Bekämpfung von Transaktionsbetrug für Emittenten verstärkt werden. Das Tool wurde in Zusammenarbeit mit Featurespace entwickelt und basiert auf der leistungsstarken und bewährten, adaptiven Plattform für Verhaltensanalyse ARIC®.

Laut dem Nilson Report® beliefen sich die bei Finanzinstituten und Händlern mit allen Arten von Zahlungskarten angelaufenen Verluste durch Betrug im Jahr 2015 auf USD 21,84 Milliarden. Der Betrag wird bis 2020 voraussichtlich auf USD 31 Milliarden steigen. TSYS Foresight Score ist besonders kompetent beim Finden feiner Abweichungen von prognostiziertem menschlichem Verhalten. Das Tool kann so neue und unbekannte Betrugsarten noch präziser prognostizieren.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Foresight Score in unsere umfassende Suite von Risiko- und Betrugsprodukten aufnehmen können", sagte Pam Joseph, Präsidentin und Chief Operating Officer von TSYS. "Wir sind uns sicher, dass unsere Kunden damit mehr Fälle von Transaktionsbetrug erkennen und gleichzeitig die Häufigkeit von Fehlalarmen senken können – was dann zur Erhöhung von Umsätzen und zur Verbesserung der operativen Effizienz beiträgt."

"Wir freuen uns sehr, dass wir dieses innovative Produkt zur Betrugsbekämpfung zusammen mit TSYS auf den Markt bringen können", sagte Martina King, Chief Executive Officer von Featurespace. "Unsere ARIC-Plattform wurde speziell zum besseren Umgang mit komplexen Problemen wie Transaktions-Kartenbetrug konzipiert. In Verbindung mit der Branchenerfahrung und der soliden Kundenbasis von TSYS besitzt dieses Produkt ein enormes Potential für den Kampf gegen Betrug."

Mehr über TSYS Foresight Score mit Featurespace erfahren Sie auf unserer Website unter: www.tsys.com/foresight-score.

TSYS® (NYSE: TSS) ist ein führender globaler Zahlungsanbieter und bietet nahtlose, sichere und innovative Lösungen für das gesamte Zahlungsspektrum – von der Bearbeitung durch Emittenten über Händler-Acquiring bis hin zur Verwaltung des Prepaid-Programms. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments®" (personenzentrierte Zahlungen).

Unser Firmensitz befindet sich in Columbus, Georgia, USA. Wir beschäftigen etwa 11.500 Mitarbeiter und unterhalten lokale Niederlassungen in 13 Ländern. TSYS hat 2016 Umsätze in Höhe von USD 4,2 Milliarden generiert und in diesem Zeitraum mehr als 25,5 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Wir sind Mitglied der Civic 50 und wurden im Jahr 2017 von der Zeitschrift Ethisphere zu einem der am meisten an ethischen Prinzipien orientierten Unternehmen der Welt erklärt. TSYS ist Mitglied der S&P 500 und postet regelmäßig sämtliche wichtigen Informationen auf seiner Website. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

Über Featurespace

Featurespace™ ist weltweit führend bei Adaptiven Verhaltensanalysen und hat die ARIC™-Plattform ins Leben gerufen. Dieses Software-System für maschinelles Lernen in Echtzeit wurde an der Universität Cambridge entwickelt.

Unser Firmensitz befindet sich in Cambridge, Großbritannien, und wir haben ARIC für Unternehmen bereitgestellt, die in über 180 Ländern Dienstleistungen oder Produkte bereitstellen.

Die ARIC™-Plattform – ein Software-System für maschinelles Lernen in Echtzeit – überwacht individuelles Verhalten, um neue Betrugsattacken sofort zu erfassen. Gleichzeitig sinkt durch die erhöhte Präzision beim Verständnis des Kundenverhaltens die Zahl der wirklichen Kunden, deren Käufe oder Transaktionen fälschlicherweise abgelehnt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.featurespace.co.uk.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

