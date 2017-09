Türkei bestellt erneut deutschen Botschafter ein

Berlin (Reuters) - Die Türkei hat den deutschen Botschafter in Ankara für Montagnachmittag erneut ins Außenministerium einbestellt.

Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, sagte am Montag, es handele sich bereits um die 17. Einbestellung. "Man verliert ja fast schon den Überblick angesichts der vielen Einbestellungen unseres armen Botschafters", sagte Schäfer. Schäfer bestätigte damit einen Bericht des Spiegel". Dem Bericht zufolge solle es bei dem Gespräch mit Botschafter Martin Erdmann um die Armenien-Resolution des Bundestages gehen. Zuletzt hatte die Türkei den Diplomaten am Samstag förmlich ins Außenministerium zitiert und gegen eine Demonstration von Kurden in Köln protestiert. Die Einbestellung gilt in der Diplomatie als schärfste Maßnahme, um eine fremde Regierung offiziell zu rügen.

Der Bundestag hatte Anfang Juni trotz massiver Proteste aus der Türkei die Massenmorde an Armeniern vor über hundert Jahren als Genozid gewertet. In der mit breiter Mehrheit verabschiedeten Resolution wird die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern 1915 während des Ersten Weltkriegs als Völkermord bezeichnet.