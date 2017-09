Türkei rechnet mit Verbesserung der Beziehungen nach Bundestagswahl

Ankara (Reuters) - Die stark belasteten Beziehungen zu Deutschland werden sich nach Einschätzung in der türkischen Führung nach der Bundestagswahl wieder entspannen.

"Ich erwarte eine Beruhigung im Verhältnis zu Deutschland nach dem 24. September", sagte der Chef-Wirtschaftsberater von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Cemil Ertem, in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Interview. "Ich gehe davon aus, dass die Spannungen zurückgehen." Die Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union dürften ab dem ersten Quartal 2018 "rasch repariert werden". Dies werde auch dazu beitragen, 2018 zu einem sehr guten Tourismus-Jahr zu machen. Er rechne damit, dass die türkischen Exporte in die EU weiter ansteigen würden. Ertem erwartet ein Wirtschaftswachstum von 5,5 bis sechs Prozent in diesem und fünf bis sieben Prozent im nächsten Jahr.

Die Beziehungen zwischen den Nato-Partnern Türkei und Deutschland sind seit dem Putschversuch in Ankara auf einem Tiefpunkt angelangt. Aktuell sind mehrere Deutsche - darunter der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel - in der Türkei inhaftiert. Ihnen werden politische Vergehen vorgeworfen.