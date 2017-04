Türkei - Sarinverdacht bei syrischen Angriffsopfern bestätigt

Istanbul (Reuters) - Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Provinz Idlib ist nach türkischen Angaben bei Opfern der Verdacht auf den Kampfstoff Sarin bestätigt worden.

Bei Blut- und Urinuntersuchungen sei ein entsprechendes Zerfallsprodukt nachgewiesen worden, sagte Gesundheitsminister Recep Akdag am Dienstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die türkische Regierung wirft wie die USA der syrischen Armee vor, in der vergangenen Woche einen Giftgas-Angriff gestartet zu haben. Dabei kamen rund 90 Menschen ums Leben, darunter auch Kinder. Die Regierung in Damaskus hat jede Verantwortung von sich gewiesen.

Die türkischen Behörden hatten bereits in der vergangenen Woche den Verdacht geäußert, dass Sarin eingesetzt worden sein könnte. Einige der Opfer aus Idlib wurden in Krankenhäusern in dem Nachbarland behandelt.