Türkei - Votum der irakischen Kurden ist Frage der nationalen Sicherheit

Ankara (Reuters) - Die Türkei hat das geplante Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak als Frage der nationalen Sicherheit bezeichnet.

Man werde daher alle notwendigen Schritte unternehmen, erklärte Ministerpräsident Binali Yildirim am Samstag. Am Vortag hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan es als Fehler bezeichnet, dass die Abstimmung nicht verschoben wird. Er hat angekündigt, die Türkei werde ihre offizielle Position nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am 22. September bekanntmachen. Das Regionalparlament der Kurden hatte zuvor den Weg für das für den 25. September Referendum freigemacht. Die Türkei befürchtet, dass ein unabhängiges Kurdistan Separatisten im eigenen Land Auftrieb geben könnte.