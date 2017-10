Türkische Regierung rechnet mit BIP-Plus von über sechs Prozent

Istanbul (Reuters) - Die türkische Regierung erwartet ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum als in ihren bisherigen Prognosen.

Im dritten Quartal sei mit einer BIP-Zunahme um 9,6 Prozent zu rechnen, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci. Ein zweistelliges Ergebnis würde ihn auch nicht überraschen, sagte er weiter. Auch im vierten Quartal gehe die Regierung von einer starken Konjunktur aus und erwarte im Jahr eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um über sechs Prozent.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag erklärt, niemand sollte überrascht sein, wenn das BIP am Jahresende bei sieben Prozent liege. In ihrer mittelfristigen Planung war die Regierung von einem Wachstum von 5,5 Prozent für 2017 ausgegangen.