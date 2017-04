Türkische Regierung will Wirtschaft wieder in Schwung bringen

Ankara/Berlin (Reuters) - Nach dem Verfassungsreferendum will die türkische Regierung die wegen der politischen Unsicherheiten lahmende Wirtschaft wieder in Schwung bringen.

Finanzminister Naci Agbal sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, Priorität werde der Kampf gegen Inflation und Arbeitslosigkeit haben. Die EU-Kommission mahnte, die Wahlbetrugsvorwürfe aufzuklären. Belege für Gesetzesbrüche bei dem Referendum sieht neben der OSZE und dem Europarat auch die türkische Anwaltskammer. Die hohe Zustimmung der in Deutschland lebenden Türken zur Einführung eines Präsidialsystems löste eine neue Integrationsdebatte aus.

"Die Wirtschaft wird an erster Stelle der Prioritätenliste stehen", sagte Agbal. Nach dem gescheiterten Putsch im vergangenen Sommer und mehreren Anschlägen hat sich die Konjunktur abgekühlt. So weichen etwa westeuropäische Touristen auf andere Ziele aus. Im März war die Inflationsrate mit 11,29 Prozent auf dem höchsten Stand seit achteinhalb Jahren geklettert, weil die chronische Schwäche der türkischen Lira die Verbraucherpreise anheizte.

Führende deutsche Wirtschaftsvertreter reagierten besorgt auf das Abstimmungsergebnis und riefen die türkische Regierung auf, alles zu tun, um die Vertrauensbasis mit den europäischen Partnern nicht weiter zu belasten.

MINISTER: WOLLEN KEINE STAATSWIRTSCHAFT AUFBAUEN

Bei der Abstimmung am Sonntag hatten 51,4 Prozent für eine Verfassungsänderung gestimmt, mit der die Macht beim Präsidenten konzentriert wird. Damit könnte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan künftig per Dekret regieren, den Ausnahmezustand beschließen, das Parlament auflösen oder Minister entlassen. Erdogan zufolge sind die Änderungen nötig, um in unruhigen Zeiten eine starke Führung zu garantieren. Kritiker sehen dagegen Demokratie und Menschenrechte in Gefahr. Agbal sagte, der Staat wolle seinen Einfluss in der türkischen Wirtschaft nicht ausbauen, sondern dem privaten Sektor durch Reformen neuen Schub verpassen.

Seit der Abstimmung mehren sich die Vorwürfe des Wahlbetrugs. Die türkische Opposition beantragte die Annullierung des Ergebnisses und kündigte an, notfalls vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Die türkische Anwaltskammer kritisierte, die kurzfristige Entscheidung der Wahlkommission, auch ungestempelte Wahlzettel zu akzeptieren, sei illegal und könnte das Ergebnis beeinflusst haben. Für die Reform stimmten vor allem ländliche Regionen.

Die EU-Kommission forderte ein transparente Untersuchung der Betrugsvorwürfe. Kommissionssprecher Margaritis Schinas machte außerdem deutlich, dass die von Erdogan in Aussicht gestellte Wiedereinführung der Todesstrafe für die EU "die roteste aller Linien" wäre. Für die EU-Beitrittsgespräche wäre dies wohl das Ende. Zu den Verhandlungen über eine Visa-Befreiung von Türken sagte Schinas, die Regierung in Ankara müsse dafür noch sieben Bedingungen erfüllen. Dazu zählt die EU auch Teile der Anti-Terror-Gesetze, die Erdogan allerdings nicht antasten will.

Ministerpräsident Binali Yildirim wies "Gerüchte über Unstimmigkeiten" bei der Wahl zurück. Diese seien ein schwacher Versuch der Opposition, das Wahlergebnis ungeschehen zu machen.

VOTUM DER DEUTSCH-TÜRKEN BESORGT DEUTSCHE POLITIKER

Von den in Deutschland zur Wahl gegangenen Auslandstürken hatten fast zwei Drittel für die Verfassungsreform gestimmt. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der "Bild-Zeitung": "Es gibt offensichtlich unter den Deutsch-Türken diejenigen, die glauben, es reicht aus, wenn man nur mit den Zehenspitzen auf dem Grundgesetz steht." Innenminister Thomas de Maiziere sagte der "Rheinischen Post", er erwarte, dass sich gerade die Türken und Deutsch-Türken an einer Debatte zu einer konstruktiven gemeinsamen Zukunft beteiligten. Ein "weiteres Auseinanderdriften unserer Kulturkreise" dürfe es nicht geben.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sagte dem SWR, mit ihrer Zustimmung zur Verfassungsreform hätte viele Deutsch-Türken gegen ihre Lage protestieren wollen. "Sie wollten dadurch Protest zum Ausdruck bringen gegen das, was sie seit Jahrzehnten aus ihrer Sicht hier empfinden." Erdogan habe die Gefühle der Diskriminierung sehr polemisch ausgenutzt, was bei vielen gut angekommen sei.