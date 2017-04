Türkische Wahlkommission legt amtliches Endergebnis zu Referendum vor

ISTANBUL (AFP)--Elf Tage nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat die Wahlkommission das offizielle Endergebnis vorgelegt. Für die Verfassungsänderung zur Stärkung der Machtbefugnisse des Präsidenten hätten 25,16 Millionen Wähler gestimmt, was einem Anteil von 51,41 Prozent der gültigen Stimmen entspreche, sagte Kommissionschef Sadi Güven am Donnerstagabend im Fernsehen. Auf das Nein-Lager entfielen demnach 23,78 Millionen Stimmen oder 48,59 Prozent.

Damit sei die Verfassungsänderung angenommen, sagte Güven. Die Wahlbeteiligung habe sich auf 85,43 Prozent belaufen.

Die Opposition in der Türkei wirft der Wahlkommission allerdings Manipulation vor und will das Ergebnis anfechten. Sie kritisiert die am Wahltag kurzfristig getroffene Entscheidung der Wahlkommission, auch jene Stimmzettel als gültig zu werten, die nicht offiziell mit behördlichem Stempel versehen waren. Die Opposition will auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einschalten.

