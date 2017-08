Geht Elon Musk auch bei seinem Startup Neuralink das Geld aus?

Der Milliardär Elon Musk kann sich über Arbeit nicht beklagen. CEO beim Elektroautobauer Tesla , dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Tunnelbohrunternehmen Boring Company. Seit Jahresbeginn hat Musk noch ein weiteres Projekt am Start: Das Medizintechnikunternehmen Neuralink. Doch um dieses Startup, das mit dem ambitionierten Ziel angetreten ist, die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu verändern , gibt es nun Gerüchte: Geht Musk bei seinem Plan das Geld aus?

Neuralink auf Investorensuche?

Rolfe Winkler, Journalist beim Wirtschaftsblatt "Wall Street Journal", hat mit einer Twitternachricht Hinweise auf eine mögliche millionenschwere Finanzierungsrunde von Neuralink gegeben.

.@elonmusk's brain computer startup Neuralink raised $27m of a target $100m acc'd to new filing https://t.co/EcErC1tnY6 - Rolfe Winkler (@RolfeWinkler) 25. August 2017

Das Startup habe 27 Millionen US-Dollar eingesammelt, das Ziel seien 100 Millionen, so der Journalist. Winkler beruft sich dabei auf einen Bericht der Securities and Exchange Commission (SEC). In einem weiteren Tweet betonte Winkler, dass die Finanzierungsrunde noch nicht beendet sei, Neuralink aber wohl keine Probleme haben dürfte, die gewünschte Gesamtsumme bei Investoren einzusammeln.

Elon Musk dementiert

Dem Gründer von Neuralink, Elon Musk, ist dieser Tweet offenbar sauer aufgestoßen. "Neuralink sammelt kein Geld ein", antwortete der Milliardär ebenfalls auf Twitter. Rolfe Winkler stieg in die Twitter-Konversation ein und wollte es nun genau wissen. Im SEC-Formular sei die Rede von zwölf Investoren, sechs davon nicht akkrediert?, so die Nachfrage an Musk. Der Milliardär reagiert recht ungehalten auf die erneute Nachfrage von Winkler und twitterte:

Let me check on that for you. Found the answer right here: 🔥💩 - Elon Musk (@elonmusk) 25. August 2017

Winkler habe den Bericht der SEC fehlinterpretiert, so Musk in einem weiteren Tweet.

It was misinterpreted by Rolfe at WSJ as a fundraising effort. Neuralink is not seeking investors. - Elon Musk (@elonmusk) 25. August 2017

Neuralink sei nicht auf Investorensuche, betonte Musk ein weiteres Mal.

Herkunft des Geldes unklar

Ob die 27 Millionen Dollar tatsächlich von einem Investor stammen oder ob Musk selbst in sein Unternehmen investiert hat, bleibt ungewiss. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint es jedoch kein Finanzierungsproblem bei Musks viertem Unternehmen zu geben.

Anders sieht es hingegen bei Tesla aus. Erst vor rund zwei Wochen hatte sich der Autobauer für die Produktion seines neuen Model 3 frisches Geld besorgt. 1,8 Milliarden Dollar spülte die Ausgabe von Anleihen in die Konzernkasse.



