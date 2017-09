Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurosystem kauft deutlich mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 8. September deutlich erhöht. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 15,805 (Vorwoche: 10,314) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 12,968 (8,936) Milliarden Euro und die Bestände an Unternehmensanleihen um 1,766 (1,073) Milliarden Euro. Bei Covered Bonds kam es zu einem Anstieg der Bestände um 0,929 (0,312) Milliarden Euro. Der Bestand an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) stieg um 0,142 (0,007) Milliarden Euro.

Kritik an Dobrindt nach Abrechnungspanne bei Lkw-Maut

Das Bekanntwerden offenbar seit Jahren zu hoher Lkw-Mautzahlungen an private Autobahnbetreiber hat zu massiver Kritik an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geführt. "Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird mehr und mehr zum Pannenminister", erklärte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. Seit zwei Jahren schaffe es seine Verwaltung nicht, bei den Mauteinnahmen zwischen Lkw mit 7,5 t und 12 t zu unterscheiden.

Putin lenkt nach Gespräch mit Merkel bei Blauhelmmission ein

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei der Blauhelmmission in der Ostukraine nach Angaben der Bundesregierung auf Kritik aus Deutschland reagiert. Nach einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag habe sich Putin einverstanden gezeigt, die bisherige Begrenzung der Friedensschützer auf die Frontlinie aufzugeben. Die Mission "solle vielmehr die OSZE-Beobachter überall dort beschützen, wo sie gemäß dem Minsker Maßnahmenpaket im Einsatz sind", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Britische Regierung wirbt bei Abgeordneten für Gesetz zu EU-Austritt

Vor der Abstimmung über ein Gesetz zur Umsetzung des Brexit hat die konservative britische Minderheitsregierung die Parlamentarier vor einer Ablehnung gewarnt. "Wir ermutigen alle Abgeordneten, es zu unterstützen", ließ Premierministerin Theresa May am Montag über einen Sprecher zu dem Brexit-Gesetz erklären. Die Unterhausabstimmung sollte in der Nacht zum Dienstag gegen 23.30 Uhr Ortszeit (00.30 Uhr MESZ) erfolgen.

"Irma" zu Tropensturm herabgestuft

Der über Florida wütende Hurrikan "Irma" ist zu einem Tropensturm herabgestuft worden. Wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) in Miami am Montag mitteilte, tobte der Sturm aber weiterhin mit einem Wirbelsturm ähnlichen Böen über den US-Bundesstaat. Die Windgeschwindigkeiten betrugen demnach bis zu 110 Stundenkilometer. Zuvor war "Irma" mit Windgeschwindigkeiten von 137 Stundenkilometern als Hurrikan der Kategorie 1 eingestuft gewesen.

September 11, 2017