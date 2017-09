Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Unternehmenskreditvergabe gewinnt leicht an Dynamik

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im August leicht beschleunigt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,5 (Vormonat: 2,4) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 2,7 (2,7) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,4 (3,1) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,7 (6,7) Prozent.

Bankenaufseherin Nouy rechnet mit schrumpfendem Bankensektor

Die Chefin der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht SSM rechnet damit, dass der europäische Bankensektor weiter schrumpfen wird. Bei einer Konferenz in Madrid sagte sie laut vorab verbreitetem Redetext: "Es gibt gute Aussichten, dass der Bankensektor wirklich schrumpfen wird. Alle Banken müssen ihr Geschäftsmodell überprüfen. Einige von ihnen könnten sich im Ergebnis verkleinern, andere könnten fusionieren, und einige könnten auch scheitern."

Europäische Banken erwägen wieder Fusionen

Nach Skandalen und Verlusten kehrten sich die Banken Europas in den vergangenen Jahren nach innen, um ihre Bilanzen zu reparieren. Doch jetzt scheinen einige Institute wieder wachsen zu wollen: Investmentbanker berichten, dass es in den Vorstandsetagen zuletzt mehr Interesse an Fusionen und Übernahmen gegeben habe. Inzwischen ist bei den meisten die Angst vor einem Kollaps der Eurozone verflogen, und Bankaktien haben sich erholt.

KfW: Niedrige Kosten und Konjunktur stützen Kreditvergabe

Die Vergabe von Buchkrediten an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum ist im August mit einer Jahresrate von 2,5 (Juli: 2,4) Prozent gestiegen. Damit wurde nach einem Durchhänger im Juni wieder der Wachstumswert von Mai 2017 erreicht, der seinerseits der höchste seit acht Jahren war. Nach Aussage von KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner spielen dabei sowohl die gute Konjunktur als auch die niedrigen Zinsen eine Rolle.

Derivate bilden ein weiteres Brexit-Rätsel

Der Brexit wird für Großbritannien zu einem immer mühsameren nationalen Projekt. Viele Folgen der Ausstiegsentscheidung zeichnen sich erst langsam ab. Jetzt warnt die Bank of England davor, dass die Briten sich mit der EU für die Zeit nach der endgültigen Trennung auf den Schutz der Gültigkeit von Derivatkontrakten im Wert von mehreren Billionen US-Dollar einigen müssen.

Deutschland in weltweitem Wettbewerbsranking auf Platz fünf

Die Schweiz ist dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zufolge zum sechsten Mal in Folge das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Deutschland liegt im Vergleich von insgesamt 137 Ländern ebenso wie im Vorjahr auf Rang fünf, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Global Competitiveness Report des WEF hervorgeht. Die USA verdrängten Singapur von Platz zwei. Auf Platz vier rangieren die Niederlande.

EZB teilt bei 84-tägigem Repo-Geschäft 2,5 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 84 Tagen 2,5 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 22 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,2 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 3,22 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 3,22 Milliarden an sieben Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank 35 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,62 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

Wirtschaftsinstitute heben Wachstumsprognose kräftig an - Bericht

Die führenden Wirtschaftsinstitute rechnen mit mehr Wachstum in Deutschland. In ihrer neuen Gemeinschaftsdiagnose sagen die Konjunkturforscher für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 und für das nächste Jahr von 2,0 Prozent voraus, wie das Handelsblatt von mehreren mit dem Gutachten vertrauten Personen erfuhr.

Banken erwarten 2018 rund 2 Prozent Wachstum in Deutschland

Die deutschen Banken sehen eine Fortsetzung der günstigen Wachstumsentwicklung in Deutschland und sagen für 2018 eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um "rund 2 Prozent" voraus. "Das Konjunkturbild für Deutschland zeigt sich in sehr hellen Farben", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer. "Der Aufschwung geht 2018 in sein fünftes Jahr." Die wirtschaftliche Grunddynamik bleibe erfreulich stabil.

IAB erwartet nun doch wieder sinkende Arbeitslosigkeit

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet derzeit nicht mehr damit, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland demnächst enden wird. Wie das IAB im Ergebnis einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit (BA) unter allen lokalen Arbeitsagenturen berichtet, erwarten diese nun einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Ifo-Beschäftigungsbarometer auf neuem Rekordhoch

Das vom Münchener Ifo-Institut erhobene Beschäftigungsbarometer ist im September auf ein neues Rekordhoch von 112,3 (Vormonat: 111,2) Punkte gestiegen. "Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen war noch nie so groß seit Beginn der Erhebung im Jahre 2002", teilte das Ifo-Institut mit. Die Beschäftigungszahlen in Deutschland dürften demnach in den kommenden Monaten weiter steigen.

Ifo: Deutsche Exporterwartungen steigen

Die Exporterwartungen deutscher Unternehmen werden nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts nicht vom gestiegenen Euro-Wechselkurs beeinträchtigt. Wie die Münchener Konjunkturforscher im Ergebnis ihrer jüngsten Geschäftsklima-Umfrage mitteilen, stieg der Index der Exporterwartungen im September auf 18,7 (Vormonat: 18,2) Saldenpunkten. Wichtigster Treiber für die deutschen Exporte bleibt demnach die Eurozone.

SPD-Fraktion wählt Nahles zur Vorsitzenden

Die bisherige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Das gab die Fraktion nach der Abstimmung bekannt. Teilnehmerkreisen zufolge betrug die Mehrheit für Nahles rund 90 Prozent.

FDP-Vize will Schäuble aus dem Finanzministerium wegloben

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht in Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einen guten Kandidaten für das Amt des Bundestagspräsidenten. "Wolfgang Schäuble wäre sicher ein guter Bundestagspräsident, aber wen CDU/CSU zur Wahl vorschlagen, entscheiden sie völlig autonom", sagte Kubicki der Rheinischen Post.

AfD-Spitze sieht Petry-Abspaltung zum Scheitern verurteilt

Die neue Spitze der AfD-Fraktion im Bundestag sieht keine Chance für das Überleben der Abspaltung um Frauke Petry. "Diese Partei wird zum Scheitern verurteilt sein", sagte die neue Fraktionschefin Alice Weidel im Bundestag. "Wir machen uns da überhaupt keine Sorgen". Petry besitze, so Weidel, nicht die Zugkraft des AfD-Gründers Bernd Lucke, der vor zwei Jahren mit einigen Getreuen aus der Partei ausgetreten war.

Tschechiens Notenbank belässt Leitzins bei 0,25%

