Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland zeigt neuen Optimismus

Der vom Beratungsunternehmen Sentix unter Investoren erhobene Konjunkturindex für Deutschland ist im Oktober deutlich gestiegen, nachdem er zwischen Juli und September einen Gang zurück geschaltet hatte. Der Index für die Eurozone erreichte den höchsten Stand seit gut zehn Jahren. In Deutschland "schöpfen die Investoren neuen Konjunktur-Optimismus", obwohl noch keine neue Regierung stehe und die Bildung einer Jamaika-Koalition "alles andere als ein Selbstläufer" sei, erklärte Sentix. Der Konjunkturindex kletterte auf 37,7 (Vormonat: 34,0) Punkte und der Erwartungsindex auf 13,0 (8,3) Punkte, während der Lageindex etwas moderater auf 65,3 (63,0) Punkte zulegte.

"Jamaika"-Sondierungsgespräche starten kommende Woche

Die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen beginnen Mittwoch kommender Woche. Wie Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel am Montag in Berlin weiter erklärte, wollen CDU und CSU am Mittwoch, dem 18. Oktober, zunächst die FDP einladen. Am Donnerstag sollen dann die Grünen folgen. Am Freitag schließlich soll es ein gemeinsames Gespräch zwischen Union, FDP und Grünen geben. In den Sondierungsgesprächen werde erste, fundamentale Positionen abgeklopft. Erst danach geht es in den Koalitionsgesprächen in die Details.

EZB: Modelle der Banken zu Kundenverhalten "riskant"

Die Banken des Euroraums stellen sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Modellierung des Verhaltens ihrer Kunden nicht stark genug auf die Möglichkeit steigender Zinsen ein. Wie die EZB im Ergebnis ihres aktuellen Bankenstresstests mitteilt, passen die meisten der verwendeten Modelle lediglich zu einem Umfeld sinkender Zinsen. Gleichwohl kommt die EZB im Rahmen ihres aktuellen Stresstests zu dem Ergebnis, dass die meisten Banken ihrer Zinsrisiken gut managen.

Banque de France: BIP steigt im 3Q um 0,5 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich wird sich nach Aussagen der Banque de France im dritten Quartal 2017 nicht abschwächen. Wie die Zentralbank im Ergebnis ihrer aktuellen Geschäftsklimaumfrage mitteilte, rechnet sie mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent. Diese Wachstumsrate war auch im ersten und zweiten Quartal erreicht worden.

IWF hebt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft an - Kreise

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum nach oben nehmen. So heißt es aus hohen deutschen Regierungskreisen einen Tag vor der Veröffentlichung der neuen Schätzung. "Es ist bekannt, dass der IWF seine Prognose nach oben revidieren wird. Der IWF sieht die Aussichten für Wachstum insgesamt positiv", sagte ein Beamter. Bisher erwartet der Währungsfonds einen Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent in diesem Jahr und um 3,6 Prozent im kommenden Jahr.

OECD-Frühindikator insgesamt konstant - Anstieg für Deutschland

Der OECD-Frühindikator deutet weiter auf ein stabiles Wachstum in den großen Mitgliedsstaaten hin, wobei sich die Lage in Deutschland weiter verbessert hat. Im Juli verharrte er zwar für den gesamten OECD-Raum bei 100,1 Punkten, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte, die prozentualen Veränderungsraten im Nachkommabereich waren jedoch wie bereits in den Vormonaten positiv gewesen.

Frankreichs Finanzminister gegen Fortsetzung der EU-Sparpolitik

Vor dem Treffen der Euro-Finanzminister hat sich Frankreichs Ressortchef Bruno Le Maire gegen eine Fortsetzung der europäischen Sparpolitik ausgesprochen. "Die Austerität kann nicht Europas Zukunft sein", sagte er der Zeitung Die Welt. "Das ist eine Sackgasse." Das europäische Projekt sei "zu einem von Technokraten" geworden.

EU-Kommission sieht bei Brexit-Verhandlungen London am Zug

Die EU-Kommission sieht in den Brexit-Verhandlungen Großbritannien am Zug. Der Ball liege "vollkommen im Feld des Vereinigten Königreichs", sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel. Es gebe eine klar festgelegte Abfolge für die Gespräche. Für die erste Phase der Gespräche über Austrittsfragen sei "bisher noch keine Lösung gefunden" worden.

May fordert von EU mehr Flexibilität in den Brexit-Verhandlungen

Großbritanniens Premierministerin Theresa May fordert von der EU Entgegenkommen in den Verhandlungen über den EU-Austritt: In einer Rede am Montagnachmittag vor dem britischen Parlament werde May sagen, dass für eine künftige Partnerschaft zwischen beiden Seiten "Führung und Flexibilität" auch von Seiten der EU nötig seien, teilte ihr Büro vorab mit. Aus Mays Sicht liege "der Ball nun im Feld" der EU.

Wifo: Deutschland zahlt höchsten Preis für Russlandsanktionen

Unter allen europäischen Ländern sind die Sanktionen gegen die russische Wirtschaft Deutschland am teuersten zu stehen gekommen. Nach neuen Berechnungen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) summierte sich der Exportrückgang zwischen 2015 und 2016 auf 11,1 Milliarden Euro. "Somit trägt Deutschland mehr als ein Drittel des sanktionsbedingten Exportrückganges der EU", heißt es in der Analyse der Wiener Ökonomen.

Türkische Armee verkündet Beginn von Militäreinsatz in Idlib

Die türkische Armee hat den Beginn eines neuen Militäreinsatzes in der nordsyrischen Provinz Idlib verkündet. Wie die Armee am Montag mitteilte, diene der "Aufklärungseinsatz" jenseits der Grenze der Einrichtung von Beobachtungsposten in Idlib. Die Armee hatte am Wochenende in Vorbereitung eines neuen Einsatzes in Idlib Truppen an der Grenze zusammengezogen.

Türkei drängt USA zu Rücknahme von Visa-Einschränkungen

Die Türkei hat die USA am Montag aufgefordert, die Einschränkungen für die Visa-Vergabe an den Konsulaten in der Türkei zurückzunehmen. Der US-Geschäftsträger in Ankara, Philip Kosnett, sei ins Außenministerium einbestellt worden, um ihm diese Forderung zu übermitteln, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei hatte am Sonntag in Reaktion auf die US-Entscheidung ihrerseits die Vergabe von Visen in den USA gestoppt.

Bundesregierung: Strafforderung für Aktivisten Steudtner "inakzeptabel"

Die Bundesregierung hat die Strafmaßforderung gegen den in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner als "inakzeptabel" bezeichnet. "Solche Forderungen nach 15 Jahren Haft sind für uns nicht akzeptabel, sie sind für uns vollkommen unverständlich", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

AfD kritisiert Unionseinigung im Streit um Flüchtlingspolitik als unzureichend

Die AfD hat den von CDU und CSU ausgehandelten Kompromiss in der Flüchtlingspolitik als unzureichend kritisiert. Die Einigung sei ein "komplettes Weiter so im Asylchaos", erklärte Fraktionschef Alexander Gauland in Berlin. Es bleibe alles beim Alten, "jeder kann zu uns kommen, legal oder illegal spielt dabei weiterhin keine Rolle". Die Grenzen würden auch nach diesem Kompromiss offenbleiben.

Trump überwirft sich mit republikanischem Senator und Außenpolitiker Corker

US-Präsident Donald Trump und ein führender Senator der US-Republikaner, Bob Corker, haben sich nach einer Reihe von Anfeindungen in sozialen Netzwerken offen überworfen. Trumps impulsive Drohungen gegen andere Länder könnten die USA "auf den Weg zu einem Dritten Weltkrieg" führen, sagte der außenpolitische Experte Corker in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der New York Times. Zuvor hatten sich die beiden Politiker im Kurzbotschaftendienst Twitter angefeindet.

US-Ökonom Richard Thaler erhält Wirtschaftsnobelpreis

Mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wird in diesem Jahr der US-Ökonom Richard Thaler ausgezeichnet. Thaler von der Universität in Chicago werde für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftspsychologie geehrt, erklärte das Preiskomitee am Montag in Stockholm zur Begründung. Er habe herausgearbeitet, wie psychologische und soziale Mechanismen Entscheidungen von Konsumenten und Investoren beeinflussten, hieß es.

S&P sieht keine aktuellen Risiken für spanische Banken

Die wachsenden politischen Risiken in Katalonien haben nach Einschätzung von Standard & Poor's (S&P) derzeit keinen Einfluss auf die Bonitätsnoten spanischer Banken. Die Ratingagentur bestätigte alle Ratings und Ausblicke für die Institute, auch für die Caixabank und Banco de Sabadell, die am Freitag angekündigt hatten, mit ihrem Hauptsitz aus der Region wegzuziehen.

CHINA

Währungsreserven Sep 3,109 Bill USD (Aug: 3,092 Bill USD)

Währungsreserven Sep stiegen um 16,98 Mrd USD zum Vormonat

