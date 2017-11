Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsweise sehen Deutschland in kräftigem Aufschwung

Die fünf Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft angehoben und von der kommenden Bundesregierung angesichts der guten Lage eine "zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik" verlangt. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde dieses Jahr um 2,0 Prozent und kommendes um 2,2 Prozent zunehmen, sagten die Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) voraus.

SVR: EZB soll Strategie für geldpolitische Wende kommunizieren

Die fünf deutschen Wirtschaftsweisen haben die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer "geldpolitischen Wende" aufgefordert. "Angesichts der makroökonomischen Entwicklung sollte der EZB-Rat dringend eine umfassende Strategie für eine Normalisierung der Geldpolitik kommunizieren", verlangen die Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) in ihrem Jahresgutachten.

Oddo-Chefvolkswirt: Als EZB-Präsident müsste Weidmann seine Positionen ändern

Der Chefvolkswirt des französischen Vermögensverwalters Oddo, Bruno Cavalier, kann sich Bundesbank-Präsident Jens Weidmann nur schwer als nächsten Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) vorstellen. Bei einem Gespräch mit Journalisten in Frankfurt sagte Cavalier: "Wenn Herr Weidmann nicht von seinen Positionen abrückt, dann würden wir einen EZB-Präsidenten bekommen, der ständig vom EZB-Rat überstimmt wird. Das wäre sehr schlecht, nicht nur für den Präsidenten, sondern vor allem für die Eurozone ."

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,66 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

Osteuropa wächst so stark wie seit Vorkrisenzeit nicht mehr

Die Volkswirtschaften Mittel- und Südosteuropas dürften dieses Jahr so schnell gewachsen sein wie zuletzt vor der globalen Finanzkrise. Zu den Gründen gehören steigende Löhne und eine höhere Nachfrage in der sich erholenden Eurozone. Das zeigen Prognosen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE).

Merkel: Strukturreformen in guten Zeiten politisch nicht einfach

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zurückhaltend auf den Ratschlag der fünf Wirtschaftsweisen reagiert, angesichts der guten Konjunkturlage eine Neujustierung der Wirtschaftspolitik mit strukturellen Reformen anzugehen. "Wir sind im Augenblick in einer relativ guten wirtschaftlichen Situation - das bedeutet nach Meinung der Sachverständigen immer, dass man gerade dies als Zeit nutzen sollte, um Strukturmaßnahmen zu machen", sagte Merkel bei der Entgegennahme des Jahresgutachtens der Wirtschaftsforscher im Kanzleramt.

DSGV verschiebt Präsidentenwahl wegen Verfahrens gegen Fahrenschon

Wegen des laufenden Steuerverfahrens gegen Georg Fahrenschon hat der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) die für Mittwoch geplante Wiederwahl des Sparkassen-Präsidenten verschoben. Dies habe der Präsidialausschuss des DSGV auf Vorschlag Fahrenschons beschlossen, teilte der Verband mit. Fahrenschon hielt aber an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit fest.

Cyber-Behörden mahnen mehr IT-Sicherheit in Unternehmen an

Die Abwehrmaßnahmen der deutschen Wirtschaft gegen kriminelle Angriffe auf ihre IT-Systeme sind nach Einschätzung der Cyber-Sicherheitsbehörden weiter mangelhaft. Das Bewusstsein für IT-Sicherheit sei in der Bevölkerung und in der Wirtschaft noch nicht ausreichend verankert, erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere am Mittwoch in Berlin bei der Vorlage des Berichts zur aktuellen Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Der CDU-Politiker sprach sich dafür aus, das IT-Sicherheitsgesetz auf weitere Bereiche auch in den Unternehmen ausdehnen.

Verfassungsgericht fordert drittes Geschlecht für Eintrag in Geburtenregister

Das Bundesverfassungsgericht hat ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister gefordert. Intersexuellen Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, solle damit ermöglicht werden ihre geschlechtliche Identität "positiv" eintragen zu lassen, entschieden die Karlsruher Richter in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. Zur Begründung verwies das Gericht auf das im Grundgesetz geschützte Persönlichkeitsrecht.

EU: Autohersteller müssen CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent senken

Die europäischen Autokonzerne müssen den CO2-Ausstoß bei Pkw bis 2030 deutlich senken und zudem bis 2025 bereits ein erstes Etappenziel erreichen. Wie die Europäische Kommission mitteilte, muss der Ausstoß von Kohlendioxid der Fahrzeugflotten um 30 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr 2021 sinken. Zudem verkündete die Behörde ein Maßnahmenpaket, mit dem "saubere Mobilität" in Europa gefördert werden soll.

Frankreich verschiebt Atomwende um bis zu zehn Jahre

Frankreich schiebt die geplante Atomwende um bis zu zehn Jahre auf. Umweltminister Nicolas Hulot sagte am Mittwoch dem Sender BFMTV, die Regierung wolle "spätestens bis 2035" den Anteil der Nuklearenergie an der Stromversorgung auf 50 Prozent senken. Umweltschützer warfen Hulot einen Kniefall vor der Atomlobby vor.

Demonstranten in Katalonien blockieren bei Streikaktion Straßen und Gleise

Im Zuge eines Streiks von Unabhängigkeitsbefürwortern in Katalonien haben Demonstranten am Mittwoch Straßen, Autobahnen und Gleise blockiert. Mehr als 50 Straßen in der Region, darunter wichtige Autobahnen, seien blockiert worden, teilte die katalanische Straßenverkehrsbehörde mit. Zu dem Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft CSC, die eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien unterstützt.

Ruhani warnt Saudi-Arabien vor der "Macht" des Iran

Vor dem Hintergrund der starken Spannungen mit Saudi-Arabien hat der iranische Präsident Hassan Ruhani die Führung in Riad vor der "Macht" seines Landes gewarnt. "Ihr kennt die Macht und die Stellung der Islamischen Republik. Mächtigere Leute als ihr haben nichts gegen das iranische Volk ausrichten können", sagte Ruhani am Mittwoch. Die USA und ihre Verbündeten hätten "alle ihre Kräfte mobilisiert" und doch nichts erreichen können.

Fitch stuft Ölkonzern PDVSA wegen drohender Pleite Venezuelas ab

Das hochverschuldete Venezuela schlittert weiter in Richtung Staatspleite: Die US-Ratingagentur Fitch stufte am Dienstag auch die Kreditwürdigkeit der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA herab. Fitch notiert das für die venezolanische Wirtschaft systemwichtige Unternehmen künftig bei C und damit nur noch eine Stufe über der Zahlungsunfähigkeit. Die Staatspleite Venezuelas sei "höchst wahrscheinlich", hieß es.

