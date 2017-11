Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission erwartet mehr Wachstum und moderate Inflation

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das nächste Jahr erhöht. Für 2019 erwartet sie, dass sich die Dynamik in der Eurozone nur leicht abschwächt. Mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent in diesem Jahr dürfte die Wirtschaft sogar ihr stärkstes Wachstum seit zehn Jahren erreichen. Wie aus der aktuellen Herbstprognose weiter hervorgeht, erwartet die Kommission ein Pendeln der Inflation in den Jahren 2017 bis 2019 um den Wert von 1,5 Prozent.

Frankreichs Notenbank sieht weiteren Konjunkturaufschwung

Die französische Notenbank rechnet mit einem soliden Wachstum der Wirtschaft im vierten Quartal 2017. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal wachsen, teilte die Zentralbank nach einer Umfrage unter Unternehmen mit. Damit setzt sich der Aufschwung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone fort.

OECD-Frühindikator deutet auf stabiles Wachstum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf stabiles Wachstum in den großen Mitgliedstaaten. Der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum steigt für September um 0,1 auf 100,2 Punkte, wie die OECD mitteilte, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik.

Coeure: Eurozone fehlt die Feuerkraft für weitere Krise

EZB-Direktor Benoit Coeure hat Bedenken darüber geäußert, ob die Notenbank die nötigen Instrumente hat, um mit einer neuen Krise fertig zu werden. Die Kapitalmärkte in Europa seien nicht tief genug, daher gebe es Grenzen für die quantitative Lockerung, sagte Coeure bei einer Konferenz in Lyon.

EZB-Bankenaufseherin besorgt über Brexit-Pläne der Institute

Die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, hat die Banken aufgefordert, sich besser auf den Brexit vorzubereiten. Einige Häuser täten nicht genug, um die Folgen des EU-Austritts von Großbritannien in den Griff zu bekommen, mahnte Nouy vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Es gebe Besorgnisse, dass einige Institute nur "leere Firmenhüllen" innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der EZB errichteten, aber immer noch sehr stark von in Großbritannien stationierten Dienstleistungen abhingen.

Einzelhändler rechnen mit klingenden Kassen zu Weihnachten

Der deutsche Einzelhandel rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Der Handelsverband HDE sagt für die lukrativsten Monate des Jahres ein nominales Umsatzplus von 3,0 Prozent voraus. Damit dürften die Einnahmen im November und Dezember auf 94,5 Milliarden Euro klettern. Das sind knapp 3 Milliarden Euro mehr als vergangenes Jahr. Seinerzeit erreichte das Plus allerdings 4,6 Prozent.

EU einigt sich auf verschärften Emissionshandel

Die Europäische Union hat sich nach monatelangen Beratungen auf einen verschärften Handel mit Luftverschmutzungsrechten (ETS) für Industrie, Kraftwerke und Flugzeuge geeinigt. Ein vorläufiges Übereinkommen sei erreicht und werde jetzt der EU-Staaten zur Billigung vorgelegt, teilte Estlands stellvertretender EU-Botschafter Clyde Kull über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

EU-Staaten vertagen erneut Glyphosat-Entscheidung

Im Dauerstreit um die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat haben sich die EU-Staaten erneut nicht einigen können. Im zuständigen Fachausschuss in Brüssel kam am Donnerstag keine qualifizierte Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission zusammen, die Zulassung um fünf Jahre zu verlängern, wie die Kommission mitteilte. Aber auch gegen diesen Vorschlag gab es keine qualifizierte Mehrheit. Die Zulassung des Mittels läuft am 15. Dezember aus.

Grüne fordern von Jamaika-Partnern Kompromissangebote

Grünen-Chef Cem Özdemir hat von Union und FDP mehr Entgegenkommen bei den Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition verlangt und konkrete Gegenangebote nach den jüngsten Grünen-Kompromissen eingefordert. "Wir haben die ersten Schritte gemacht, jetzt erwarten wir auch Bewegung von den anderen", sagte Özdemir der Bild-Zeitung. "Brücken baut man gemeinsam oder man lässt es." Özdemir erwartete konstruktive Vorschläge, "wie wir die von verschiedenen Bundesregierungen ohne grüne Beteiligung eingegangenen Klimaschutzziele erreichen".

Knapp zwei Jahre Haft auf Bewährung für geständigen Schweizer Spion

Auf der Grundlage eines Geständnisses ist der Schweizer Spion Daniel M. am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sah den Vorwurf der geheimdienstlichen Agententätigkeit als erwiesen an und verfügte zudem, von dem 54-Jährigen 25.000 Euro einzuziehen. Dem Urteil war eine Absprache zwischen den Prozessbeteiligten über eine Bewährungsstrafe im Gegenzug für ein Geständnis vorausgegangen.

Russische Medien: Putin und Trump kommen am Freitag in Vietnam zusammen

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump kommen nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Freitag zu einem Treffen in Vietnam zusammen. Das Treffen finde am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Danang statt, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow am Donnerstag der amtlichen Nachrichtenagentur Tass. Eine konkrete Uhrzeit stehe noch nicht fest.

Tillerson: Bisher kein bilaterales Treffen Trump-Putin in Vietnam geplant

Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag in Vietnam ist nach Angaben von US-Außenminister Rex Tillerson bisher nicht geplant. Tillerson sagte am Donnerstag in Peking, es gebe noch keine Entscheidung.

Philippinen/Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Philippinen/Zentralbank lässt Einlagensatz bei 3,0%

Philippinen/Zentralbank lässt Ausleihesatz bei 3,5%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)