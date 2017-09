Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fitch schätzt "Irma"-Schäden für Versicherer auf 25 bis 50 Mrd Dollar

Der Hurrikan "Irma" hat nach seinem Durchzug Anfang September versicherte Schäden von 25 bis 50 Milliarden US-Dollar hinterlassen. Von Schätzungen in dieser Höhe berichtet die Ratingagentur Fitch. Erst- und Rückversicherer, die in Florida tätig sind, hätten demnach mit hohen Belastungen ihrer Gewinne zu rechnen. Allerdings seien die Schäden nicht so hoch, dass bei den beobachteten Versicherungsunternehmen Ratingabstufungen notwendig würden, glauben die Bonitätswächter.

"Maria" zu Hurrikan der höchsten Kategorie heraufgestuft

Der in der Karibik wütende Sturm "Maria" ist zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie fünf heraufgestuft worden. Damit handele es sich um einen "potentiell katastrophalen" Wirbelsturm, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA (NHC) in Miami. "Maria" erreiche Windgeschwindigkeiten von bis zu 257 Stundenkilometern.

Australiens Zentralbank sieht breite Stärke des Arbeitsmarktes

Australiens Zentralbank ist nach wie vor optimistisch bei den Wachstumsaussichten. Die Wirtschaft trete in eine neue Phase ein, nun da sie den langwierigen Investitionsrückgang im Bergbau gelassen hinnehme und sich die Arbeitsmarktbedingungen ebenfalls verbesserten, heißt es im Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 5. September, als der Leitzins den dreizehnten Monat in Folge nicht angetastet wurde. Der Leitzins liegt in Australien unverändert auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent.

Parteien der großen Koalition verlieren - Insa

Wenige Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag verlieren laut einem aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung die Parteien der großen Koalition an Zustimmung. Demnach büßen CDU/CSU (36 Prozent) einen halben Punkt ein, die SPD (22 Prozent) verliert im Vergleich zur Vorwoche anderthalb Punkte. Die Linke (11 Prozent) legt demzufolge einen halben Punkt zu, die Grünen (7 Prozent) einen ganzen Punkt. FDP (9 Prozent) und AfD (11 Prozent) halten laut der Insa-Umfrage ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

EU-Wettbewerbskommissarin verteidigt Vorgehen gegen Google und Apple

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat vor Wirtschaftsvertretern in den USA die Milliardenstrafen der Europäischen Kommission gegen große US-Unternehmen wie Google verteidigt. Wenn ein Unternehmen beliebte Produkte anbiete und damit eine marktbeherrschende Stellung erlange, habe es "eine besondere Verantwortung", sagte Vestager im American Enterprise Institute in Washington. Schließlich sei es "offensichtlich, das der Wettbewerb leidet, wenn man 90 Prozent des Marktes kontrolliert".

Umbesetzung in Mays Brexit-Team kurz vor nächster Verhandlungsrunde

Wenige Tage vor der nächsten Runde der Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien hat es in der britischen Regierung eine personelle Umbesetzung gegeben: Der ständige Sekretär des Brexit-Ministeriums, Oliver Robbins, verlässt diese Position und wird mit sofortiger Wirkung als EU-Berater direkt Premierministerin Theresa May zugeordnet, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die vierte Runde der Brexit-Verhandlungen sollte eigentlich schon an diesem Montag stattfinden, wurde aber um eine Woche verschoben.

Frankreich will Trump-Regierung im Klimaschutzabkommen halten

Die französische Regierung will die USA doch noch im Pariser Klimaschutzabkommen halten. Zwar seien die Erklärungen von US-Präsident Donald Trump zur Kenntnis genommen, nach denen Washington aus dem Abkommen aussteigen wolle, aber bislang sei dies noch nicht vollzogen worden "und wir können immer noch hoffen, ihn zu überzeugen", sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

Spanien erklärt nordkoreanischen Botschafter zu "Persona non grata"

Im Atomkonflikt mit Pjöngjang hat Spanien den nordkoreanischen Botschafter aufgefordert, das Land bis zum 30. September zu verlassen. Der Diplomat sei am Montag einbestellt und darüber informiert worden, teilte das spanische Außenministerium im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Botschafter sei zur "Persona non grata" erklärt worden.

Pentagon-Chef: USA verfügen über viele militärische Optionen gegen Nordkorea

Im Atomstreit mit Nordkorea hat US-Verteidigungsminister Jim Mattis betont, dass sein Land über "mehrere militärische Optionen" verfüge. "Es gibt viele militärische Optionen in Abstimmung mit unseren Verbündeten, die wir ergreifen werden, um unsere Verbündeten und unsere eigenen Interessen zu verteidigen", sagte Mattis vor Journalisten in Washington. Details wollte der Pentagon-Chef nicht nennen.

Mattis: Großteil der zusätzlichen US-Soldaten für Afghanistan auf dem Weg

Die USA schicken mehr als 3.000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan. Die meisten von ihnen seien bereits zu dem Einsatz unterwegs, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis in Washington. Die mehr als 3.000 Soldaten sollen ihre rund 11.000 Kameraden vor Ort bei der Stabilisierung des Landes unterstützen.

US-Senat bewilligt Anhebung des Verteidigungsetats auf 700 Milliarden Dollar

Der US-Senat hat eine deutliche Anhebung des Verteidigungshaushalts auf 700 Milliarden Dollar bewilligt. Mit 89 Ja-Stimmen bei nur acht Nein-Stimmen gewährte die Kongresskammer sogar 5 Prozent mehr Geld für den Verteidigungsetat als die von Präsident Donald Trump geforderten 668 Milliarden Dollar. Mit dem neuen Etat soll im neuen Haushaltsjahr, das am 1. Oktober beginnt, unter anderem die Anschaffung von neuen F-35-Kampfjets, Schiffen und Panzern finanziert werden.

CNN: Trumps früherer Wahlkampfchef Manafort abgehört

Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist laut einem CNN-Bericht während des Wahlkampfs bis nach dem Urnengang heimlich von den Behörden abgehört worden. Manaforts Gespräche seien auf Grundlage einer geheimen Gerichtsanordnung bis mindestens Anfang dieses Jahres mitgeschnitten worden, berichtete der US-Nachrichtensender. Unklar sei, ob auch Gespräche mit Trump abgehört worden seien.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)