Trump erwägt Yellen als Fed-Chefin zu behalten

US-Präsident Donald Trump erwägt nach wie vor, Amtsinhaberin Janet Yellen als Chefin der Notenbank zu behalten. Yellens Amtszeit läuft Anfang Februar ab. Trump sagte in einem Gespräch mit dem Journalist Lou Dobbs von Fox Business, er habe am vergangenen Donnerstag mit Yellen im Oval Office gesprochen. Er bezeichnete die Position als Chef der Fed als "gewaltig" und die Unterhaltung sei "ausgezeichnet" gewesen. "Und wir machen uns offensichtlich gut zusammen, ihr schaut euch die Märkte an", so Trump.

GfK-Konsumklima gibt überraschend nach

Das deutsche Konsumklima hat sich erneut leicht verschlechtert. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für November einen Rückgang auf 10,7 von 10,8 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten eine Stagnation auf dem Niveau des Vormonats erwartet. Die Stimmung der Verbraucher sendet in der ersten Erhebung nach den Bundestagswahlen keine klaren Signale", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl.

China will weniger Fokus auf Wachstumsziele legen

Chinas neue politische Führung will den Wachstumszielen künftig nicht mehr so viel Bedeutung beimessen. Das könnte bedeuten, dass Peking sich wieder darauf konzentrieren wird, die Wirtschaft auf eine stabilere langfristige Basis zu stellen. Die chinesische Regierung werde "das Ziel einer Verdoppelung des Bruttoinlandsproduktes nicht mehr zur Sprache bringen", sagte Yang Weimin, ein hochrangiger Wirtschaftsberater von Präsident Xi Jinping. Er bezog sich damit offensichtlich auf ein Ziel, die Größe der Volkswirtschaft bis 2020 zu verdoppeln.

Südkoreas Wirtschaft wächst im dritten Quartal stärker als erwartet

Südkoreas Wirtschaft expandierte im dritten Quartal dank der Exporte und höheren Staatsausgaben mit dem schnellsten Wachstumstempo seit über sieben Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt lgte im dritten Quartal saisonbereinigt um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu.

Brasilianische Notenbank senkt Leitzins fast auf Rekordtief

Die brasilianische Notenbank hat ihren Leitzins Selic fast auf ein Rekordtief gesenkt. Damit will sie die schwache Wirtschaft stützen, die trotz der politischen Lähmung im größten Land Südamerikas zuletzt zu einer Erholung angesetzt hat. Der geldpolitische Ausschuss (Copom) der Banco Central do Brasil senkte den Leitzins auf 7,5 von 8,25 Prozent.

Menschenrechtler Steudtner in der Türkei aus U-Haft entlassen

Unter dem Jubel von Angehörigen und Unterstützern sind in der Türkei acht Menschenrechtsaktivisten aus der Untersuchungshaft entlassen worden, darunter auch der Deutsche Peter Steudtner. Er sei "dankbar" und "erleichtert", sagte Steudtner, der nach Angaben eines Verteidigers das Land nun verlassen darf, nach seiner Freilassung am frühen Donnerstagmorgen. Die Bundesregierung begrüßte die Aufhebung der Untersuchungshaft, erinnerte zugleich aber "an die, die immer noch in Haft sind".

Katalanisches Parlament berät über weitere Schritte

Das katalanische Regionalparlament berät am Donnerstag über die weiteren Schritte im Streit mit Madrid über eine Unabhängigkeit Kataloniens. Dabei wollen die Parlamentarier in Barcelona eine Antwort auf die Maßnahmen formulieren, mit denen die spanische Zentralregierung auf das Unabhängigkeitsreferendum Anfang Oktober reagiert hatte, wie etwa die Drohung mit einer Aufhebung der Autonomie Kataloniens. Auch um die Forderung nach vorgezogenen Regionalwahlen dürfte es gehen.

Labour-Politikerin Ardern neue Regierungschefin in Neuseeland

Die Labour-Politikerin Jacinda Ardern ist die neue Ministerpräsidentin in Neuseeland. Nach ihrer Vereidigung am Donnerstag sagte die 37-jährige Regierungschefin vor Anhängern vor dem Parlament in Wellington, ihre Regierung wolle "für alle Neuseeländer" da sein. Arderns Labour-Partei, die bei der Wahl eigentlich nur zweitstärkste Kraft geworden war, bildet künftig mit der rechtspopulistischen Partei New Zealand First (NZF) und den Grünen eine Koalition.

Saudi-Arabien und Russland wollen Förderlimit bis Ende 2018 verlängern

Die beiden großen Ölförderländer Saudi-Arabien und Russland wollen ihre Vereinbarung zur Kürzung der Ölproduktion bis zum Ende des kommenden Jahres verlängern. Wie mit den Plänen vertraute Personen weiter sagten, soll damit ein reibungsloser Ausstieg vorbereitet werden, so dass der Markt nicht von einer plötzlichen Rückkehr der Ölschwemme erschüttert wird.

USA-Reisende müssen mit strikteren Sicherheitskontrollen vor Abflug rechnen

Bei Flügen in die USA gelten von Donnerstag an für Passagiere striktere Kontrollen. Mehrere Fluggesellschaften bestätigten am Mittwoch, von den US-Behörden zu strengeren Sicherheitschecks aufgefordert worden zu sein. Reisende in die USA müssten sich auf Befragungen beim Check-in, während der Überprüfung von Dokumenten oder am Gate einstellen, erklärte etwa ein Lufthansa-Sprecher.

Brasiliens Präsident Temer entgeht erneut Prozess vor Oberstem Gerichtshof

Brasiliens unter Korruptionsverdacht stehender Präsident Michel Temer ist erneut einem Prozess vor dem Obersten Gerichtshof entgangen. Die Abgeordneten des Parlaments in Brasilia sprachen sich am Mittwoch mit 251 zu 233 Stimmen gegen eine Suspendierung des Staatschefs aus, die für einen Prozess erforderlich gewesen wäre. Damit wurde die nötige Zweidrittelmehrheit deutlich verfehlt.

