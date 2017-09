ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + MDAX (per 18. September)

NEUAUFNAHME

- Grand City Properties - Metro AG

HERAUSNAHME

- Bilfinger - RATIONAL

+ SDAX (per 18. September)

NEUAUFNAHME

- Aroundtown Property - Bilfinger - Delivery Hero - Rational

HERAUSNAHME

- Amadeus FiRe - BayWa - Grand City Properties - WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

+ STOXX50 (per 18. September)

NEUAUFNAHME - Airbus (Frankreich)

HERAUSNAHME - BT Group (Großbritannien)

+ STOXX EUROPE 600 (per 18. September)

NEUAUFNAHME - ASR Nederland (Niederlande) - Air France-KLM (Frankreich) - Drillisch (Deutschland) - Spie (Frankreich) - Aurubis (Deutschland) - Berendsen (Großbritannien)

HERAUSNAHME - Qinetiq (Großbritannien) - Bilfinger (Deutschland) - Domino's Pizza (Großbritannien) - Drax (Großbritannien) - Petrofac (Großbritannien) - Mediaset (Italien)

+ ATX (per 18. September)

NEUAUFNAHME - AGRANA Beteiligung - S Immo

HERAUSNAHME - conwert Immobilien - Flughafen Wien

