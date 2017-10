ÜBERBLICK/Sonnabend, 14. Oktober 2017 -2

Volkswagen ändert laut einem Zeitungsbericht seine Produktstrategie und sieht künftig Tesla als wichtigsten Herausforderer anstelle der asiatischen Volumenkonkurrenten. "Tesla wird sich mit seinem innovativen Geschäftsmodell nicht nur auf das Premiumsegment beschränken, sondern seine Fähigkeiten auch auf das Volumensegment auszurollen versuchen. Daher fokussieren wir uns im zukünftigen Wettbewerb sehr stark auf Tesla und weniger auf Toyota oder Hyundai", sagte Volkswagen-Markenchef Herbert der Automobilwoche. "In den USA werden wir Tesla früher als geplant mit einem geeigneten I.D.-Modell begegnen", ergänzte VW-Strategiechef Michael Jost.

Rewe will im kommenden Jahr 2 Milliarden Euro investieren - Zeitung

Der Handelskonzern Rewe will im kommenden Jahr mehr als 2 Milliarden Euro investieren. Das Geld solle in die Modernisierung von Filialen, in die Digitalisierung sowie in die Qualifikation der Mitarbeiter fließen, sagte der Vorstandsvorsitzende Lionel Souque dem Kölner Stadt-Anzeiger. Der Verdrängungswettbewerb in der Branche und die Digitalisierung seien große Herausforderungen. So werde der Online-Handelsriese Amazon "alle Branchen in Frage stellen".

Linde sieht sich auf Kurs für Zusammenschluss mit Praxair - Magazin

Linde-Chef Aldo Belloni sieht den Münchner Gasekonzern auf Kurs für den angestrebten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair. Bislang haben nach Linde-Angaben 33,21 Prozent der Linde-Aktionäre das Aktien-Tauschangebot angenommen. "Wir sind mit der Umtauschquote sehr zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt" sagte Belloni der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" laut Vorabbericht. Bis Ablauf der Umtauschfrist am 24. Oktober benötigt Linde eine Annahmequote von 75 Prozent.

