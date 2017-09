STMicro-Aktie ersetzt Nokia im CAC 40

Entgegen den Erwartungen von Experten wird nicht der Luxusmodekonzern Hermès , sondern das Halbleiterunternehmen STMicroelectronics den finnischen Netzwerkausrüster Nokia ersetzen. Dies teilte der europäische Börsenbetreiber Euronext am Freitag in Paris mit. Die Änderungen werden am Montag, den 18. September, wirksam.

Nokia war im Zuge der Übernahme des französischen Wettbewerbers Alcatel-Lucent in den CAC 40 aufgerückt. Die Finnen hatten sich Anfang Januar 2016 die Kontrolle über Alcatel-Lucent gesichert./la/bek/das

PARIS (dpa-AFX)

