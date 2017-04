Umfrage - AfD rutscht weiter ab

Berlin (Reuters) - Die AfD verliert einer Umfrage zufolge weiter an Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, fällt die AfD auf acht Prozent zurück. Die Partei liegt damit wieder auf dem Niveau von 2015 vor der Flüchtlingskrise. Auch die Grünen verlieren einen Zähler und fallen auf sieben Prozent. Profitieren kann die FDP, sie steigt um einen Zähler auf sechs Prozent. Die Linke erreicht wie in der Vorwoche acht Prozent.

Union und SPD liegen wie in der Vorwoche gleich auf, beide erreichen erneut 33 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen fünf Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 23. und 29. März 2416 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.