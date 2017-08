Umfrage deutet auf Große Koalition oder Jamaika-Bündnis

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach einer jüngsten Umfrage verfestigt sich für die Bundestagswahl die Erwartung einer Unions-geführten Regierung mit der SPD oder der FDP und den Grünen. Wäre am Sonntag Wahl, kämen CDU/CSU auf 37 Prozent und damit einen Punkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Auch die FDP verliert nach der Erhebung, für die vom 25. bis zum 28. August insgesamt 2.034 Personen befragt wurden, einen Punkt auf 8 Prozent, die Grünen einen halben Prozentpunkt auf 6,5 Prozent. Hingegen legt die Linke um einen Punkt auf 10 Prozent zu. Die SPD (24 Prozent) und die AfD (10 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Eine Große Koalition aus Union und SPD kommt auf zusammen 61 Prozent - über 6 Prozentpunkte weniger als 2013. Obwohl alle Partner einer "Jamaika"-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen verlieren, kommen alle drei Parteien mit 51,5 Prozent ebenfalls auf eine klare parlamentarische Mehrheit. Regierungen unter Führung der SPD - eine Ampelkoalition mit zusammen 38,5 Prozent oder Rot-Rot-Grün mit 40,5 Prozent - sind dagegen sehr weit von regierungsfähigen Mehrheiten entfernt.

"Die Union bleibt stärkste Kraft und kann die Regierung führen - entweder weiter in einer GroKo oder in einem Jamaika-Bündnis", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Der SPD bleibt nur die Juniorrolle in der Regierung oder die Oppositionsführung."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2017 02:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 37 AM EDT 08-29-17