Umfrage: Deutsche bei Diesel-Fahrverboten geteilter Meinung

BERLIN (dpa-AFX) - Bei Fahrverboten für ältere Dieselautos sind die Menschen in Deutschland laut einer Umfrage geteilter Meinung. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend gaben 53 Prozent der Befragten an, solche Fahrverbote für falsch zu halten. 42 Prozent halten sie dagegen nach eigenen Angaben für richtig, wie aus der Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der "Tagesthemen" hervorgeht.

In vielen deutschen Kommunen ist die Luft stark mit gesundheitsschädlichem Stickoxid (NOx) aus Diesel-Auspuffen belastet. Deutschland hat deswegen schon Ärger mit der EU. Autofahrern könnten gerichtlich erzwungene Fahrverbote in Städten drohen - wenn Grenzwerte anders nicht einzuhalten sind.

Diskutiert wird dabei auch, ob in naher Zukunft keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden sollten. Die Grünen fordern ein solches Verbot ab 2030. In der Umfrage gaben 30 Prozent der Befragten an, ein Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren ab 2030 zu unterstützen, 65 Prozent waren dagegen./kil/DP/jha