Umfrage - Konservative in Großbritannien vorn - Labour holt auf

London (Reuters) - Knapp vier Wochen vor der Neuwahl in Großbritannien kann die oppositionelle Labour Party einer Umfrage zufolge Boden gutmachen.

Einer am Samstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Comres für die Zeitungen "Mirror" und "Independent" zufolge kommen die konservativen Tories von Regierungschefin Theresa May nur noch auf 48 Prozent der Stimmen nach 50 Prozent bei der vorherigen Befragung. Labour kann sich hingegen von 25 auf 30 Prozent steigern. Die Liberaldemokraten kommen auf zehn und die Anti-EU-Partei Ukip auf fünf Prozent.

May hatte Mitte April überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Sie will damit unter anderem ihre Position in den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken.