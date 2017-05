Umfrage sieht CDU in Nordrhein-Westfalen vor SPD

Berlin (Reuters) - Erstmals seit einem Jahr sieht eine Umfrage die CDU in Nordrhein-Westfalen vor der SPD.

Laut der am Donnerstag veröffentlichten YouGov-Erhebung für den Sender Sat.1 NRW würden 31 Prozent für die CDU stimmen und 30 Prozent für die SPD. Dies bedeutet für die Konservativen ein Plus von vier Prozentpunkten gegenüber der letzten YouGov-Erhebung vor zwei Wochen und einen Verlust der SPD um sechs Punkte. Die FDP und die AfD landen demnach beide bei neun Prozent, die Linkspartei bei acht und die Grünen bei sieben Prozent. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland, das von einer rot-grünen Koalition regiert wird, findet am Sonntag die Landtagswahl statt.

Im direkten Vergleich liegt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) immer noch deutlich vor CDU-Herausforderer Armin Laschet. Allerdings verlor sie im Vergleich zur YouGov-Umfrage von vor zwei Wochen acht Punkte und landete bei 34 Prozent. Laschet blieb bei 21 Prozent Zustimmung.