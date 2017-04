Umfrage sieht SPD und CDU in NRW vor Wahl im Mai gleichauf

Berlin (Reuters) - SPD und CDU liegen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst in Nordrhein-Westfalen gleichauf.

Bei Parteien würden 34 Prozent der Stimmen erhalten, wenn an diesem Sonntag gewählt würde, ergab die am Sonntag veröffentlichte Erhebung von Infratest Dimap im Auftrag des WDR. Erstmals seit Oktober ist die CDU damit in der Befragung des Instituts wieder auf Augenhöhe mit der SPD. Gegenüber der März-Umfrage des Instituts legte die CDU unter Armin Laschet um vier Punkte zu, während die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft drei Punkte einbüßte. Die FDP würden mit zehn Prozent (plus 1) ein zweistelliges Ergebnis erreichen, die Linke mit unverändert fünf Prozent um den Einzug ins Parlament zittern. Die mit der SPD regierenden Grünen liegen weiter bei sechs Prozent und die AfD gibt einen Punkt auf acht Prozent ab. Damit hätten weder eine rot-rot-grüne Koalition noch ein schwarz-gelbes Bündnis eine Mehrheit. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai der Landtag neu gewählt.

Bei den Themen Bildung, Arbeitsplätze, Infrastruktur, Wirtschaft, Kriminalitätsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit wird der regierenden SPD der Umfrage zufolge nur noch bei der sozialen Gerechtigkeit mehr Kompetenz als der CDU zugebilligt. Am größten sei die Unzufriedenheit mit der rot-grünen Regierung bei der Sanierung von Infrastruktur, bei der Bekämpfung von Armut und bei der Schul- und Bildungspolitik.

Im Direktvergleich der Spitzenkandidaten liegt Amtsinhaberin Kraft zwar mit 53 Prozent noch deutlich vor Laschet mit 31 Prozent. Allerdings büßte sie gegenüber der März-Umfrage vier Punkte ein, während Laschet neun Punkte hinzugewann und auf seinen bislang besten Wert kam. Für Kraft ist dem WDR zufolge der schlechteste Wert in dieser Legislaturperiode.

Befragt wurden von Infratest Dimap 1003 Wahlberechtigte zwischen dem 18. und 20. April.