Umfragen sehen britische Konservative vor Wahl klar vorn

London (Reuters) - Rund einen Monat vor der Parlamentswahl in Großbritannien liegen die regierenden Konservativen Umfragen zufolge weiter klar vorn.

In vier am Wochenende veröffentlichten Erhebungen führte die Partei von Premierministerin Theresa May mit einem Vorsprung zwischen 15 und 19 Punkten vor der oppositionellen Labour-Partei. Ein Meinungsforscher des Instituts Opinium erklärte, May könne bei der Abstimmung am 8. Juni einen Sieg einfahren, wie es ihn in dieser Form seit Tony Blair und Margaret Thatcher nicht mehr gegeben habe.

May will mit den vorgezogenen Wahlen ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken. Ihre Partei verfügt im Unterhaus zwar über eine absolute Mehrheit. Die Regierungschefin hofft aber darauf, noch mehr Sitze zu gewinnen. Einige EU-Vertreter setzen darauf, dass sich May nach einem deutlichen Wahlsieg jener Hardliner in ihren eigenen Reihen entledigen kann, die auch ohne ein Abkommen mit der EU zum Brexit bereit sind.

Zusätzlichen Schub könnte May durch den Erfolg der Torys bei den Kommunalwahlen vergangenen Freitag erhalten. Die Konservativen gewannen über 500 Sitze zulasten von Labour und vor allem der EU-feindlichen Ukip, der nach dem Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union ihr Kernthema abhandengekommen ist. Damit scheinen die Briten den Brexit-Kurs ihrer Regierung zu stützen. Die Abstimmung in Schottland, Wales und Teilen von England galt als Stimmungstest für die vorgezogene Parlamentswahl.