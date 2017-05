Der Mietumsatz belief sich nach Angaben der Gesellschaft im ersten Quartal auf 45,4 Millionen Euro und lag damit zeitanteilig im Rahmen der Jahresprognose von 185 Millionen Euro. Den Rückgang gegenüber den 51 Millionen Euro des Vorjahres begründete die Gesellschaft mit dem Verkauf nicht-strategischer Immobilien.

Der FFO (Funds from Operations), eine gängige Kennziffer für den operativen Gewinn in der Immobilienwirtschaft, sank um 3,7 Prozent auf 27,9 Millionen Euro und lag damit ebenfalls im Rahmen der Erwartung für 2017 von 108 Millionen Euro. Die FFO-Marge verbesserte sich aufgrund niedrigerer Kosten im operativen Betrieb als auch niedrigerer Finanzierungskosten von 56,8 auf 61,5 Prozent. Das Nettoergebnis der im MDAX notierten alstria office REIT-AG kletterte auf 30,9 von 14,0 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum und fiel damit deutlich besser aus als am Markt erwartet.

FRANKFURT (Dow Jones)

