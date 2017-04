Durch einen Nachweis in der vorklinischen Entwicklung seien Umsatzerlöse von drei Millionen Euro an EVOTEC ausgelöst worden, teilte das im TecDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Es handelt sich um den ersten Meilenstein im Zuge der 2015 begonnenen Zusammenarbeit.

EVOTEC und Sanofi wollen dabei eine Therapie zum Ersatz von Betazellen entwickeln, indem sie aus menschlichen Stammzellen neue Betazellen gewinnen. Betazellen nähmen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Diabetes ein. Von der Krankheit seien derzeit weltweit 415 Millionen Menschen betroffen.

Die EVOTEC-Aktie startete den XETRA-Handel mit einem Plus von über vier Prozent. Im weiteren Verlauf kommt das Papier von seinem neuen 52-Wochen-Hoch bei 9,94 Euro etwas zurück, hält sich aber in der Gewinnzone.

