Heute im Fokus

DAX nach Rekordhoch stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- RWE macht zum Jahresauftakt weniger Umsatz und Gewinn -- Neuer K+S-Chef sucht Großaktionär für den Bergbaukonzern

Aurubis profitiert von gutem Geschäft mit Kupferschrott. Grammer-Chef will im Machtkampf mit Investor doch nicht zurücktreten. Weiterer Investor für Rocket-Internet-Beteiligung Delivery Hero. Deutsche Bank will in Vermögensverwaltung unter die Top Ten. Johnson: EU könnte am Ende Rechnung für den Brexit bezahlen.