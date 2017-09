UN-Generalsekretär verurteilt nordkoreanischen Atomwaffentest

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat den jüngsten nordkoreanischen Atomwaffentest scharf verurteilt. Dies sei "eine weitere schwerwiegende Verletzung" internationaler Abkommen, erklärte Guterres am Sonntag über einen Sprecher in New York. Nordkorea sei das einzige Land, das die Normen gegen Atomtests verletze. Er rief die Führung Pjöngjangs dazu auf, sich an ihre internationalen Verpflichtungen zu halten und derartige Handlungen einzustellen./mub/DP/he